Borrell asegura que Putin es una "amenaza existencial" y que "si tiene éxito en Ucrania no se detendrá ahí"

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha asegurado que el presidente ruso, Vladimir Putin, representa "una amenaza existencial" y que la mayor parte del Consejo Europeo considera que Rusia es ahora mismo la principal amenaza a la que se enfrenta Europa. "Hoy, Putin es una amenaza existencial para todos nosotros", ha indicado Borrell durante un discurso en la Universidad de Oxford, en Reino Unido. "Si Putin tiene éxito en Ucrania, no se detendrá allí", ha añadido Borrell antes de alertar sobre "la perspectiva de tener en Kiev un gobierno títere como el de Bielorrusia, con las tropas rusas en la frontera polaca, y Rusia controlando el 44% del mercado mundial de cereales" "Es algo de lo que los europeos deberían ser conscientes", ha señalado el máximo diplomático europeo antes de hablar sobre Rusia como "la mayor amenaza existencial para Europa", una valoración que comparte "la mayoría del Consejo Europeo". Borrell reconoció no obstante que Rusia sigue contando con aliados en el seno del consejo de líderes de la UE. "No son muchos, pero hay algunos", admitió el diplomático. "En una Unión gobernada por la unanimidad, nuestras políticas hacia Rusia siempre están amenazadas por un único veto -uno es suficiente-, como lo demostró el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán al retrasar nuestro último paquete de asistencia a Ucrania", ha añadido. De vuelta al presidente ruso, Borrrell ha estimado que "Putin ve a todo Occidente como un adversario" y sus fuerzas "actúan en consecuencia a través de la desinformación" y una "importante fábrica de mentiras" que Moscú emplea para "interferir en nuestros procesos democráticos, como ya lo han hecho y lo harán -estoy seguro- en las próximas elecciones europeas". "La existencia ucraniana depende de nosotros", ha añadido Borrell, quien ha insistido en la necesidad de seguir proporcionando material bélico a Ucrania. "Podría acabar con la guerra en Ucrania en un par de semanas, simplemente cortando el suministro. Ucrania no podrá resistir, tendrá que rendirse y la guerra terminará", estimó el diplomático. "No quiero esa fórmula, y espero que muchos europeos tampoco la quieran", ha apostillado. "Al contrario, haremos todo lo que podamos para proporcionar a los ucranianos apoyo militar y político", ha concluido.