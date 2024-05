Alonso: “No hemos encontrado el ritmo en ningún momento”

Redacción deportes, 4 may (EFE).- El piloto español Fernando Alonso (Aston Martin) aseguró este sábado tras acabar décimo quinto la clasificación para la carrera de este domingo que no encontraron ”el ritmo en ningún momento” y que la décimo quinta plaza era su posición, porque es la misma que habían conseguido en la Q1.

”Hemos hecho algunos cambios entre la sesión y la crono pero no han sido los adecuados y no podemos hacer nada ya. Supongo que será una carrera difícil y habrá que aprender”, lamentó Alonso, que no se metió en la ronda final de clasificación del Gran Premio de Miami.

Así, comentó en declaraciones a DAZN que habían intentado salir con gomas blandas usadas para ver si así el monoplaza rodaba mejor al tener tan poca degradación el circuito, pero no lo consiguieron y ninguno de los dos pilotos de Aston Martin alcanzaron la Q3.

”A ver si mañana podemos conseguir algún punto, sobre todo con -su compañero de equipo, el canadiense- Lance -Stroll-, que está a las puertas y salvar el fin de semana, que de momento está siendo muy complicado”, concluyó Alonso.