Alemanaia critica la política de subvenciones en China y no descarta la adopción de contramedidas

Ante la próxima visita del presidente chino, Xi Jinping, a Europa, la ministra alemana de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock, ha criticado las prácticas chinas en materia de subvenciones estatales y no ha descartado la adopción de medidas de respuesta. La Comisión Europea está investigando si la venta de coches eléctricos chinos en Europa está siendo subvencionada indebidamente y si es necesario tomar contramedidas. Este será probablemente el tema principal de las reuniones. "Así es como todas las grandes economías de este mundo se manejan en realidad, que abogan por las normas internacionales y luego tienen que proteger sus propios mercados en consecuencia si rompen las reglas", ha declarado Baerbock en una conferencia de prensa con su homólogo Winston Peters durante su visita a Nueva Zelanda. "Esperamos no tener que llegar a eso. Porque si todo el mundo cumple las normas, no necesitaremos contramedidas", ha subrayado la ministra. Sin embargo, a la Unión Europea le "preocupa" que las subvenciones estatales chinas en electromovilidad y otros ámbitos estén distorsionando una competencia equilibrada. El jefe de Estado chino y líder del Partido Comunista se reunirá el lunes en París con el presidente francés, Emmanuel Macron, y con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el inicio de un viaje a Europa. Xi advirtió contra estas medidas de protección económica durante la visita del canciller alemán Olaf Scholz a Pekín en abril. Tanto Alemania como China dependen de la industria y apoyan el libre comercio, afirmó el jefe de Estado chino. "En este sentido, ambas partes deben protegerse contra el auge del proteccionismo".