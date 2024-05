Victoria Federica, divertida escapada de chicas a la costa gaditana para desconectar en el puente de Mayo

Tras arrasar en el Mutua Madrid Open de Tenis con un look con zapatillas deportivas, camisa victoriana y gabardina valorado en 6000 euros, Victoria Federica ha puesto rumbo al sur para disfrutar de unos días de descanso y diversión con amigas en la costa andaluza con motivo del puente de mayo. El destino elegido, la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda, donde su íntima Rocío Laffon posee una casa que se ha convertido en el mejor refugio de la hija de la infanta Elena para recargar pilas tras varios meses volcada en las grabaciones de 'El Desafío'. Con unas temperaturas inusualmente bajas para esta época del año, la influencer ha preferido no bajar a la playa, pero no ha dejado pasar la ocasión de dar un tranquilo paseo por la zona acompañada por una amiga y la propia Rochi -así la llama cariñosamente Victoria-, además de la mascota de la sevillana, un pequeño téckel de color negro que ha hecho las delicias del grupo. Aunque Laffón llevó al perrito en brazos una parte del camino, decidió bajarlo al suelo para que hiciese un poco de deporte. Con ganas de jugar, y con las tres chicas de lo más sonrientes y sin perder detella de lo que hacía, el animal se tiró de espaldas al suelo, buscando que sus acompañantes la acariciasen y jugasen con ella. Un momento en el que, cohibida al descubrir la presencia de fotógrafos captando todos sus movimientos, Victoria intentaba ocultarse detrás de sus amigas antes de caer en la cuenta de que su 'escondite' no le valdría para esquivar a las cámaras. Así, apostando por la naturalidad, la sobrina del Rey Felipe VI ha paseado de lo más risueña mientras compartía confidencias con Rocío sin perder de vista al perrito. El look escogido para su paseo por Sanlúcar, cómodo a la par que casual, y lejos de los glamourosos estilismos con los que posa en los eventos de las marcas de las que es imagen: jersey de ochos en color amarillo vainilla, pantalón fluido blanco con rayas azul cielo, zapatillas deportivas y su larga melena recogida en una coleta alta. Y aunque en esta ocasión prescindió de bolso, no se separó en ningún momento de su móvil, que llevaba en la mano y consultó en varias ocasiones durante la jornada. Una escapada solo para chicas y sin rastro del piloto de Moto2 Albert Arenas, con el que fue relacionada hace varios meses y con el que el fin de semana, para sorpresa de propios y extraños, Victoria compartió una cariñosa imagen en redes sociales durante la Carrera de MotoGP en Jerez de la Frontera. Sin confirmar ni desmentir si esta instantánea ha sido la confirmación de que su relación con Albert sería algo más que una amistad, la influencer ha confesado que se encuentra "muy bien", dejando en el aire cuántos días pasará en Sanlúcar de Barrameda y si la veremos presumiendo de cuerpo en la playa.