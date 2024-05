Urtasun, sobre eliminar el Premio Nacional de Tauromaquia: "La mayoría de españoles respalda la decisión que he tomado"

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha asegurado que la decisión de suprimir el Premio Nacional de Tauromaquia es una decisión que "conecta" con un sentir "mayoritario" y ha asegurado que las tradiciones deben "evolucionar" por lo que no debe existir un galardón que esté relacionado con "la tortura animal" y vaya asociado a "una inversión con dinero público". "Una mayoría de españoles respalda la decisión que yo he tomado hoy", ha argumentado. "Lo que hemos hecho es eliminar un premio relacionado con la tortura animal y que, insisto, iba asociado a una inversión con dinero público. Cuestiones que están relacionadas con la tortura animal no serán premiadas por parte de los premios nacionales. Esta decisión que yo he tomado es coherente con la ley de bienestar animal y con un sentir cada vez más mayoritario de españoles" ha explicado Urtasun en declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press. Además, el ministro ha manifestado que se trata de "una decisión única" del ministerio de Cultura por lo que "nadie" de la parte socialista del Gobierno se ha puesto en contacto con él. "Esta es una competencia mía, del Ministerio de Cultura, porque los premios nacionales se fijan a través de una orden ministerial y por lo tanto es una decisión única del nuevo equipo del Ministerio de Cultura, que somos los competentes para el establecimiento de los premios nacionales", ha reiterado. Como ha detallado el ministro, los premios nacionales "responden de alguna manera a un sentir general de lo que es España" y ha recordado que "la realidad española va evolucionando y esos premios nacionales han ido evolucionando para irse adaptando a esa nueva realidad". "Lo que pedí al ministerio y a mis equipos es que hicieran una revisión de los premios que concedíamos y, efectivamente, llegamos a la conclusión que teniendo en cuenta que hay una mayoría de españoles cada vez creciente, cada vez más preocupada y que se preocupa por el bienestar animal, no creíamos que tocara seguir manteniendo un premio que premia una forma de maltrato animal. Esta decisión, insisto, se enmarca dentro de un proceso de hacer unos premios nacionales que respongan a lo que es la realidad española", ha reiterado. "No es sólo una convicción personal mía, también es una convicción de España", ha apostillado Urtasun, para quien existe un "sentir mayoritario de una parte de españoles que cada vez entiende menos que se practique la tortura animal en nuestro país y que entienden aún menos que esas formas de tortura animal sean premiadas con medallas". Por otro lado, ante el anuncio de varias comunidades autónomas de promover sus propios Premios de Tauromaquia --como ya han adelantado desde Castilla-La Mancha o Comunidad de Madrid, entre otras--, Urtasun ha asegurado que "en el marco de sus competencias", cada comunidad haga "lo que considere", aunque ha afeado que, en 2024, "alguien" considere que "la tortura animal" deba ser premiada. "Cada administración, en el marco de sus competencias, es libre de considerar y de marcar las prioridades que uno quiera. Si alguien considera que hoy en día, en el 2024, formas de tortura animal deben ser premiadas con dinero público, pues es libre de hacerlo", ha señalado. Además, el ministro ha recordado que, en el año 2022, según estadísticas del Ministerio, menos del 2 por ciento de los españoles asistió a algún tipo de espectáculo taurino y ha añadido que desde Cultura harían "un flaco favor" a la cultura española si no se adaptasen a "esas nuevas realidades". Por este motivo, Urtasun ha adelantado que el objetivo es eliminar "definitivamente" la orden ministerial que ampara estos Premios Nacionales y ha explicado que el proceso de modificación comenzará con una consulta pública, "un trámite que hay que hacer". "Hay que seguir algunos pasos administrativos más hasta la publicación de una nueva orden ministerial en la cual ya no figurará este premio. Hemos tomado la decisión en este momento, porque teníamos que iniciar todo el proceso de constitución de los jurados de lo que serán los premios y, por lo tanto, lo hemos anunciado hoy (la eliminación del Premio Nacional de Tauromaquia) para decir que en el inicio de ese proceso de los distintos premios, no convocaremos el de Tauromaquia y procederemos a la modificación de la orden ministerial para eliminarlo definitivamente", ha apostillado. "EL PP SIEMPRE SE OPONE" Ante las críticas del Partido Popular, el actual ministro de Cultura ha afeado al PP que "siempre" se oponga a "libertades y derechos" como el bienestar animal pero que, cuando llega al Gobierno, "nunca se atreve" a revertir estas decisiones. "Al final estas decisiones en pro de más derechos, de más libertad, y en este caso de más bienestar animal, vienen avaladas por una mayoría de españoles que las apoyan y que están de acuerdo", ha concluido.