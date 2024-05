Torres enmarca la supresión del Premio Nacional de Tauromaquía en una "competencia propia" del ministro Urtasun

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha enmarcado la decisión del Ministerio de Cultura de Ernest Urtasun de suprimir el Premio Nacional de Tauromaquia en una "competencia propia" de su departamento, a la vez que lo considera "compatible" con la idea propuesta por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, de crear unos Premios de Tauromaquía con carácter nacional. Así ha reaccionado el ministro Torres en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, a esta decisión del Ministerio de Cultura de Ernest Urtasun de suprimir el Premio Nacional de Tauromaquía ante el "aumento" de la preocupación por el bienestar animal. En este contexto, Ángel Víctor Torres lo ha enmarcado en una "competencia propia" del ministro de Cultura, emplazando al propio Urtasun a explicar esta decisión, a la vez que ha recordado que en Canarias, de donde proviene, no hay corridas de toros. Y sobre el anuncio de Page de la posibilidad de crear unos premios nacionales taurinos desde Castilla-La Mancha, Ángel Víctor Torres ve "respetables" ambas iniciativas alegando que "son postulados compatibles". "Creo que son ambas iniciativas absolutamente respetables, un Ministerio poder retirar un premio determinado y luego una comunidad volver a imponerlo o proponerlo, no me parece que haya divergencia, sino que son postulados de las distintas administraciones públicas y son compatibles", ha opinado Torres.