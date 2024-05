Toreros muestran su "indignación" con el Ministerio de Cultura: "Los jóvenes acuden en masa a los toros"

Varios toreros, como el director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid y torero, Miguel Abellán, junto con Julián López Escobar 'El Juli', Andrés Roca Rey y Juan José Villa 'Villita', han mostrado su rechazo e "indignación" ante la supresión del Premio Nacional de Tauromaquia, anunciada este viernes por el Ministerio de Cultura. "Los datos dicen que los jóvenes acuden en masa a los toros", ha reivindicado Abellán en declaraciones a Europa Press. En ese sentido, Abellán ha añadido que Urtasun ha decidido de manera "totalitaria" suprimir la subvención al Premio Nacional, algo que, considera, demuestra que "no está preparado" para el cargo que actualmente ocupa. "La cultura no es cultura porque lo diga el señor Urtasun, sino porque lo decide un pueblo. Así lo reza el artículo 46 de la Constitución, que obliga incluso a los poderes públicos a fomentar, difundir y promover cualquier actividad que esté considerada dentro del patrimonio cultural material", ha exigido. Aun así, ha celebrado que esta decisión ha hecho "un favor" al sector taurino, al haber habido una "reacción en cadena" derivada del anuncio del Ministerio de Cultura. "La fiesta de los toros no es solo una actividad cultural, sino que es un motor económico y contribuye al equilibrio de una biodiversidad en la Dehesa en la que el toro es el guardián", ha concluido. "PODRÁN QUITARNOS UN PREMIO, PERO NO LA LIBERTAD" Precisamente, Roca Rey ha escrito en un comunicado en la red social Instagram que el ministerio podrá quitar "un premio pero no la libertad". Así, ha añadido que esta decisión supone una "limitación" de su libertad y democracia, al tiempo que ha hecho un llamamiento a los jóvenes para defender "las tradiciones", algo que considera un "acto de rebeldía" y una llamada a la "diversidad y la riqueza cultural que nos define como sociedad". "Únanse a este movimiento 'contracultural'. Demostremos que la cultura no se dicta, la cultura se vive y se siente. Hagamos de nuestra pasión un estandarte de libertad y un símbolo de resistencia. Es hora de rebelarnos contra las imposiciones y la censura y celebrar nuestra identidad con más fuerza que nunca", ha animado. Por su parte, 'El Juli' ha asegurado que un ministro no puede decidir "qué es cultura y qué no", a través de una carta publicada en el diario 'ABC' y recogida por Europa Press. En ese sentido, el torero ha añadido que se trata de una decisión en la que Urtasun "antepone su ideología" y que como ministro tiene la responsabilidad de "fomentar y promocionar" las tradiciones. "La cultura no la crea ni la izquierda ni la derecha, aunque la cultura la gobierna la persona que en ese momento esté en el cargo. Con este tipo de decisiones, el ministro Urtasun antepone su ideología. No puede ser que el ministro de cultura le dé una patada a la cultura de nuestro país", ha afeado 'El Juli'. "LA TAUROMAQUIA FORMA PARTE DEL PATRIMONIO CULTURAL" Por último, Juan José Villa 'Villita' ha asegurado que la decisión de Cultura es una "preocupante y dolorosa noticia", fruto de un ministro que "no respeta las tradiciones españolas". "Él (Urtasun) ya dijo que iba a cuidar, proteger y difundir las diversas manifestaciones de cultura... Pero ya vemos que no. Señor ministro, la tauromaquia forma parte del patrimonio cultural que usted se comprometió a defender y hoy constatamos que nos ha engañado", ha apostillado en un comunicado recogido por Europa Press. Así, ha agradecido a las CC.AA que han anunciado su intención de organizar unos Premios de Tauromaquia, como la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha o Extremadura.