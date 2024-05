Rublev y Auger-Aliassime, la final del Mutua Madrid Open

El tenista ruso Andrey Rublev doblegó (6-4, 6-3) al estadounidense Taylor Fritz para alcanzar la final del Mutua Madrid Open, cuarto Masters 1.000 de la temporada, donde se medirá al ganador de la segunda semifinal, el canadiense Felix Auger-Aliassime, quien avanzó con la lesión del checo Jiri Lehecka. Rublev, verdugo del campeón y español Carlos Alcaraz, volvió a ser un martillo con su derecha y llevó la voz cantante también en una penúltima ronda que solucionó en poco más de una hora. El número ocho del mundo, campeón el año pasado en Montecarlo, alcanzó su quinta final de un Masters 1.000. Ahora, el ruso será favorito en la final, cuando llegó a la Caja Mágica sin ganar un partido desde principios de marzo en Indian Wells. El 'break' inicial que cedió quedó en anécdota, porque lo recuperó de inmediato un Rublev que no volvió a dar más opciones con su saque y se apuntó el primer set al resto (6-4). Fritz estuvo cerca de repetir su 'break' temprano, pero Rublev salvó dos bolas de 'break' y rompió a su rival en el sexto juego. Una renta que le valió para sellar su pase a la final en la Manolo Santana, en busca de su segundo título en 2024 tras el de Hong Kong y el 16º de su palmarés. La cita madrileña siguió con su gafe de lesiones sin disfrutar de la segunda semifinal. Lehecka no pudo seguir más allá del 3-3 del primer set, dolorido en la espalda y sin encontrar mejoría del tratamiento con el fisio. El checo no había disputado su partido de cuartos por la baja del ruso Daniil Medvedev, contratiempo que siguió a la retirada también del favorito Jannik Sinner. En su primera semifinal de Masters 1000, Lehecka, verdugo de Rafa Nadal en su último encuentro en Madrid, salió de la Manolo Santana con rabia, volviendo a los problemas que le hicieron ausentarse de Montecarlo y Barcelona. Por su parte, Auger-Aliassime alcanzó su primera final de esta categoría, en busca de su sexto título. El canadiense tiene un 4-1 en contra en duelos contra Rublev.