'Reflexa', un álbum sobre "el porqué de las cosas" de Danny Ocean

Miami, 3 may (EFE).- El cantante y productor venezolano Danny Ocean compuso los doce temas que componen 'Reflexa', su nuevo álbum de estudio y que se publica este viernes, mientras surcaba una etapa marcada por interrogantes de índole existencial.

"Más allá de todo lo de la música, ¿cuál es el propósito de todo esto?", se preguntaba, según recordó en entrevista con EFE este caraqueño que desde la publicación en 2016 del sencillo 'Me Rehúso' ha tenido una trayectoria ascendente, impulsada por altas cifras de reproducciones y colaboraciones con figuras internacionales.

En el disco que se publica hoy, el intérprete aborda los cánones de la música popular, como son el amor o la identidad y el crecimiento personal, pero a través de una mirada introspectiva y por medio de melodías cautivadoras que dentro de todo sostienen un mensaje de esperanza.

"Hay una luz en la oscuridad", dijo Danny Ocean, para luego añadir: "El amor siempre ha estado conmigo. Me he encargado de que siempre haya algo positivo en cada una de las canciones. Es muy importante para mi dar ese mensaje de esperanza, de que el amor lo puede todo".

El álbum, el tercero de su discografía, contiene sencillos publicados meses atrás, entre ellos 'Amor', 'Cero condiciones' o 'No te enamores de él', así como temas más festivos, como es el caso de 'Si no no'.

Un disco que al mismo tiempo omite la que es quizás una de las señas de identidad de la música latina actual, como son las colaboraciones con otros colegas, una ausencia que tiene que ver con ese "proceso muy interno, de reflexión", por el que se hallaba mientras componía los temas.

"Soy hijo único, soy hijo único y no quiero compartir con nadie", agregó bromeando y entre risas.

Danny Ocean ostenta el título de ser el primer artista independiente en aparecer en todas las listas de éxitos de Spotify en América Latina, ello de la mano del citado tema 'Me rehúso', que luego superaría la barrera de las 1.200 millones de reproducciones en esa plataforma, el primer artista solista latino en conseguir esa marca.

La canción, que en YouTube acumula más de 207 millones de reproducciones, hasta tuvo su versión en inglés ('Baby, I won't').

A pesar de que lo han llegado a señalar como líder del "pop del futuro", él se resiste a definir su estilo musical, en el que sin embargo es identificable un toque de electrónica, y confiesa que simplemente hace lo que le gusta.

"No tengo idea de lo que estoy haciendo, lo que sí se es que tengo buen gusto y sé lo que me gusta. Me voy guiando por esa intuición", explicó, si bien reconoce que "la intuición genera mucha duda y aprender a sobrellevar esa duda no es fácil".

En un negocio tan subjetivo como es la industria musical, insiste el intérprete, su dirección es: "Si se siente bien, y tiene algo especial, algo mágico, por ahí es".

Fue fiel a ese principio cuando publicó '54+1' (2019), su exitoso primer disco de estudio, que estuvo nominado a los Billboard latino, fue certificado con discos de platino y que, según dice, es hasta la fecha su trabajo más personal.

Ese debut discográfico y las posteriores composiciones no han dejado de tener como fuente de inspiración a su Venezuela natal, donde comenzó su carrera musical, y que abandonó años atrás para establecerse en EE.UU..

"Es muy difícil escapar de Venezuela, de tu sangre, más cuando te criaste y viviste ahí, y aún más con la situación por la que vivimos", manifestó el intérprete de 'Vuelve', quien cree que los músicos de su país tienen el reto de unificar la industria, ponerla en el radar internacional.

"Más allá de la música, hay un propósito", aseveró.

La publicación de 'Reflexa' antecede a la inminente gira que el cantante hará por México, la cual arrancará el próximo 11 de mayo en el Coliseo Centenario de Torreón y constará de un total de 16 fechas, varias de ellas con localidades agotadas.

Tras México, Danny Ocean proseguirá por Australia y posiblemente Nueva Zelanda para concluir el año en Estados Unidos.

"Un año intenso, pero súper", confiesa.

Lorenzo Castro E.