Previa del Mallorca - Atlético de Madrid

RCD Mallorca y Atlético de Madrid se medirán este sábado (21.00 horas) en Son Moix durante la jornada 34 de LaLiga EA Sports, duelo en el que los visitantes podrían dar un gran paso de cara a asegurar su presencia en la próxima edición de la Liga de Campeones, mientras que los bermellones necesitan puntuar para no seguir acercándose a los puestos de descenso. El Mallorca recibe en su casi infranqueable estadio a un rival que, cada vez que juega lejos de su público, aparca a un lado la brillantez para mostrar un rendimiento mucho más pobre. Los de Diego Pablo Simeone buscan cuajar un gran partido fuera de casa para acariciar su billete a la Liga de Campeones 2024/25, ya que tras la victoria ante el Athletic Club de la pasada jornada solo necesitan nueve puntos para certificarlo. Sin embargo, lo tendrán difícil los colchoneros si se siguen comportando como visitantes de la misma manera que en lo que llevan de Liga. El último antecedente de la debacle rojiblanca a domicilio fue la derrota ante el Deportivo Alavés, que significó la segunda consecutiva y la sexta en los últimos ocho partidos como visitante. De hecho, el Atlético solo ha conseguido lograr cinco victoria a domicilio en los 16 partidos que ha jugado como visitante hasta el momento, lo que lo colocan como el séptimo mejor equipo de la competición fuera de casa. Al mal rendimiento que atesora el cuadro colchonero cuando se trata de visitar al rival se suma que Son Moix suele ser un campo hostil para los rojiblancos en sus últimas visitas. En los últimos 12 partidos en la isla, el Atlético solo ha conseguido la victoria en dos de ellos, cayendo derrotado en seis y empatando en cuatro. Para darle la vuelta a ambas dinámicas, los de Simeone necesitan, en primer lugar, recuperar su mejor versión defensiva. Quizás sea el mayor lastre del Atlético esta temporada, en la que ya ha encajado 39 goles, el registro más alto a estas alturas de Liga desde que el técnico argentino dirige al equipo --en una temporada completa. De hecho, encadena 13 partidos encajando al menos un gol, una cifra que asciende a nueve si solo se tienen en cuenta los partidos lejos de su afición. También urge al Atlético encontrar el reemplazo a su figura determinante, Antoine Griezmann, que no estará en el partido por acumulación de amarillas. Aunque el francés atraviesa su peor momento desde que arrancara la temporada, los rojiblancos pierden al jugador que ha participado en más goles en lo que se lleva de Liga con 19 --13 goles y seis asistencias. Así, será Ángel Correa, que ha marcado tres goles en los últimos cuatro partidos, quien lleve el peso ofensivo del equipo. En cuanto al apartado de bajas, aparte de Griezmann, el 'Cholo' Simeone tiene que sumar las de los lesionados Thomas Lemar y Memphis Depay. Aunque la buena noticia para el técnico colchonero es la vuelta a la convocatoria de Gabriel Paulista, baja contra el Athletic por un esguince de tobillo. Enfrente estará el Mallorca de un viejo conocido, Javier Aguirre. El entrenador del Atlético entre 2006 y 2009 está inmerso ahora en conseguir la tercera permanencia seguida para el equipo balear. De momento, los bermellones aguantan con seis puntos por encima de los puestos de descenso, aunque han hilvanado cuatro jornadas sin vencer, sumando solo dos de los últimos 12 puntos en liza. Al Mallorca parece no haberle sentado bien la histórica clasificación para la final de la Copa del Rey, ya que desde la derrota en La Cartuja en los penaltis frente al Athletic, ha perdido dos de sus tres partidos disputados. Sin embargo, los baleares se aferran al gran rendimiento como locales que están viviendo desde el mes de febrero, en el que solo han perdido dos de seis partidos, logrando el triunfo en tres. Para lograr la victoria, el 'Vasco' Aguirre podrá contar con toda la plantilla a su disposición, recuperando así a Copete en el centro de la defensa, después de que no pudiera estar en el empate la pasada jornada frente al Cádiz por acumulación de amarillas. Así, además de la vuelta del defensor al once, también podría ser de la partida Antonio Sánchez en detrimento de Nemanja Radonjic, titular ante el Cádiz. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES. MALLORCA: Rajkovic; Giovanni, Valjent, Raíllo, Copete, Maffeo; Mascarell, Samú Costa; Dani Rodríguez, Antonio Sánchez; y Muriqi. ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Azpilicueta, Giménez, Witsel, Hermoso, Riquelme; Llorente, Koke, Barrios, Lino; y Correa. --ÁRBITRO: Alberola Rojas (C. Manchego). --ESTADIO: Estadi Mallorca Son Moix. --HORA: 21.00/Movistar LaLiga y Movistar Plus+.