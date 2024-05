La mayor fiesta 'geek' de Centroamérica reunirá talento de Marvel, DC, Netflix y de animé

San José, 3 may (EFE).- La Comic Con Costa Rica, considerada por sus organizadores la mayor fiesta de la cultura 'geek' en Centroamérica, reunirá este fin de semana a actores, dibujantes, músicos y otros artistas de grandes productoras como Marvel, DC Comics y Netflix, que compartirán con miles de seguidores.

La tercera edición del Comic Con Costa Rica reunirá a actores como Sean Gunn, quien interpreta a Kraglin en 'Guardianes de la Galaxia' y otras películas de Marvel; Ross Marquand, quien actuó en el personaje de Aaron en la serie ‘The Walking Dead’ y además es la voz del profesor Charles Xavier en la nueva serie animada X-Men 97 de Marvel.

"Uno de los regalos (de esta profesión) es tener la posibilidad de visitar lugares alrededor del mundo y participar en eventos como este donde conoces cómo es la gente en estas ciudades. Nunca había estado en Costa Rica, o en esta parte del mundo, y me encanta conocer gente nueva y nuevos lugares", declaró en conferencia de prensa Sean Gunn.

Por su parte, Marquand recordó que un tío suyo vivió muchos años en playa Tamarindo, en el Pacífico costarricense, y que le contaba que la gente es "la más genial del mundo", por lo que había esperado meses por la oportunidad de conocer el país.

También estarán en el evento Raymond Cruz, quien personificó a Tuco en las exitosas series 'Breaking Bad' y 'Better Call Saul'; además Steve John Ward, quien interpretó a Dracule Mihawk en la serie de Netflix del animé 'One Piece', y Famke Janssen, reconocida por ser Jean Gray en cinco películas de ‘X-Men’.

Del universo de ‘Star Wars’ participará en la Comic Con Costa Rica Carey Jones, quien formó parte de 'The Book of Boba Fett' y 'The Mandalorian', interpretando el personaje de Krrsantan.

Los dibujantes de cómics también tendrán su espacio especial como es el caso de Jason Keith, y el argentino Luciano Vecchio, artistas que han trabajado para Marvel.

La inauguración de la Comic Con de Costa Rica estará a cargo de la Orquesta de Costa Rica que dará un concierto junto a la cantante japonesa Shihori y el compositor musical japonés Kohei Tanaka, quien ha trabajado para el animé 'One Piece' y para 'Sakura Wars', entre otros.

En la conferencia de prensa ambos artistas japoneses se animaron a cantar una estrofa de uno de los temas musicales más reconocidos de One Piece como un adelanto de lo que tienen preparado para el público.

El evento se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Costa Rica y concluirá el próximo domingo.

Los admiradores podrán compartir con sus artistas favoritos, asistir a conferencias, comprar artículos y vivir una experiencia relacionada al mundo de los cómics, la televisión y el cine.

También habrá eventos de 'cosplay' (disfraces o personificaciones) y estará presente el reconocido artista internacional en la materia Taryn Cosplay.

Este año el evento coincide con el 4 de mayo o el "May the fourth be with you", día en que los fanáticos celebran a Star Wars y para lo cual en el Comic Con Costa Rica habrá actividades especiales alusivas a la fecha. EFE

