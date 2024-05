La libertad de prensa "es fundamental" para democracia en Honduras, afirman la UE y la ONU

Tegucigalpa, 3 may (EFE).- La libertad de prensa "es un derecho fundamental” para la democracia y el Estado de derecho en Honduras, uno de los países más peligrosos para los periodistas que suma un centenar de personas ligadas a medios de prensa asesinadas desde 2001, indicaron este viernes la Unión Europea (UE) y Naciones Unidas.

"La libertad de prensa es un derecho fundamental para la convivencia democrática, compartir una democracia inclusiva y garantizar que la gente tenga un acceso libre a información veraz y diversa”, dijo a EFE el embajador de la UE, Jaume Segura, en la inauguración de un conversatorio sobre libertad de prensa.

Con motivo del Día Mundial de la Libertad de la Prensa, Segura destacó la necesidad de reflexionar sobre la situación que viven los periodistas en Honduras, considerado uno de los países “más peligrosos” para ejercer el periodismo.

Segura expresó su preocupación por las agresiones a la prensa en Honduras, dónde un centenar de personas ligadas a los medios de comunicación, entre periodistas, comunicadores sociales y propietarios, han muerto de manera violenta desde 2001, según cifras del Comisionado de Derechos Humanos.

“Cualquiera de nosotros puede ejercer hoy en día el periodismo, libertad de información a través de las redes sociales, todo el mundo opina, todo el mundo informa y muchas veces sin rigor y a veces también utilizando ataques, la difamación y la desinformación", enfatizó.

Por ello, el diplomático europeo pidió al Estado de Honduras que “garantice la seguridad” a los periodistas frente a los “ataques e incluso asesinatos”.

El diplomático europeo afirmó que el derecho a la libertad de prensa está amenazado en "un mundo con tanta hiperinflación de información", por lo que los periodistas enfrentan "enormes dificultades" para ejercer su labor, pues tienen "presiones no solo de las instituciones, también de los grandes grupos y personas particulares".

"Es muy importante para la convivencia democrática que exista la libertad de expresión y que exista diversidad en los medios de comunicación y, para ello, es esencial garantizar la seguridad y un entorno donde los informadores puedan informar libremente y los ciudadanos puedan tener acceso a la información veraz", apostilló.

La coordinadora residente de la ONU en Honduras, Alice Shackelford, indicó a EFE que le preocupa el alto nivel de desinformación y las campañas de odio en el país de cara al nuevo proceso electoral de 2025.

“Hay también un muy bajo nivel de respeto para posiciones diferentes a lo interno del país, también nos preocupa los altos índices de desinformación en el país, especialmente ahora que nos estamos acercando a un nuevo proceso electoral, pero todo el tema también de la campaña de odio, de los ataques”, subrayó Shackelford.

Dijo además que es preciso "reivindicar" la importancia de la libertad de prensa, porque "sin libertad de prensa no hay libertad", y abogó porque la libertad de prensa sea "libre" y "no limitada, no criticada ni atacada".

Shackelford coincidió con Segura subrayando que la libertad de prensa "es crítica para la democracia, el Estado de derecho" y expresó su preocupación por "la politización" y la desinformación, que muchas veces termina en "ataques de odio".

Exhortó a Honduras a mejorar el mecanismo de protección a periodistas, creado en 2015 en un país donde la violencia hacia los comunicadores no para. EFE

ac/gf/nvm

(foto)(video)