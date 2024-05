Genoveva Casanova, su significativo mensaje al regresar al lugar 'donde comenzó todo'

Seis meses después de salir a la luz su comentadísima amistad con Federico de Dinamarca, Genoveva Casanova recupera poco a poco la normalidad. Tras más de 100 días en paradero 'desconocido' dando esquinazo a las cámaras y evitando el temido momento en el que tendría que enfrentarse a las preguntas sobre su relación con el hijo de la Reina Margarita, la mexicana reaparecía el pasado febrero como fichaje estrella de 'El Desafío'. Reaparecer es un decir, puesto que durante las semanas que han durado las grabaciones del programa de Antena 3 la exmujer de Cayetano Martínez de Irujo ha logrado esquivar a la prensa accediendo a los estudios en vehículos con los cristales tintados e inluso escondida en el maletero, siendo contadas las ocasiones en las que hemos podido verla y más contadas todavía aquellas en las que hemos podido preguntarle cómo se encuentra y si en algún momento romperá su silencio y hablará de sus fotografías con el Rey Federico X. La última, hace tan solo unos días, cuando Genoveva abandonaba un local y no dudaba en echarse a correr al percatarse de la presencia de cámaras en el lugar. Muy seria, la socialité se subía a una furgoneta con los cristales tintados sin revelar si en algún momento volverá a la normalidad y recuperará su vida social, completamente interrumpida tras la publicación de su encuentro secreto con el marido de Mary Donaldson en Madrid a finales de octubre de 2023. Una actitud muy diferente a la que muestra en Instagram, donde este 2 de mayo ha lanzado un significativo mensaje desde el lugar donde todo comenzó: El Retiro, donde fue fotografiada disfrutando de un relajado paseo con Federico de Dinamarca y a donde ahora ha vuelto para retomar una de sus pasiones, el footing, algo que dejó a un lado tras el escándalo. "Lo importante no es cuantas veces te caes, si no cuantas veces te vuelves a levantar*" ha publicado, acompañando su poderoso mensaje con un vídeo en el que, radiante y luciendo una sonrisa que hacía tiempo que no le veíamos, corre por el parque cercano a su domicilio, al que ha regresado seis meses después de salir a la luz su relación con el monarca danés.