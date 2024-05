Francia estima en 150.000 los militares rusos muertos en la ofensiva sobre Ucrania

El ministro de Exteriores de Francia, Stéphane Séjourné, ha afirmado que Rusia ha perdido a 150.000 militares en su ofensiva militar sobre Ucrania, uno de los pocos balances externos que existen sobre un conflicto en el que las partes guardan con especial celo sus datos relativos a bajas. "Calculamos que Rusia ha sufrido 500.000 bajas militares, entre las que hay 150.000 muertos. ¿Y para qué? Para nada", ha sentenciado el jefe de la diplomacia gala en una entrevista con la edición europea del diario opositor ruso 'Novaya Gazeta'. Las autoridades ucranianas estimaban hasta ahora en más de 400.000 las bajas rusas, una cifra similar a la que también han difundido desde el Gobierno británico, que habló hace menos de una semana de 450.000, lo que incluiría tanto a fallecidos como a heridos. El ministro de Exteriores francés ha subrayado que "el fracaso militar de Rusia es ya un hecho" y ha subrayado que los aliados de Kiev "seguirán unidos" y mantendrán la ayuda "el tiempo que haga falta". Sobre la posibilidad de enviar tropas sobre el terreno, planteada de nuevo el jueves por el presidente Emmanuel Macron en una entrevista a 'The Economist', Séjourné ha coincidido en que no se puede descartar nada. "¿Porqué los europeos tenemos que ser transparentes con una potencia impredecible e irresponsable?", ha preguntado. En este sentido, ha apuntado que "Rusia tiene que entender que, cuando la paz en Europa está amenaza y la seguridad de nuestros ciudadanos está en juego, no hay límites y todas las opciones están sobre la mesa".