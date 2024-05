El presidente de Liberia promulga la ley para crear un tribunal de crímenes de guerra

El presidente de Liberia, Joseph Boakai, ha promulgado una ley que permitirá crear un tribunal exclusivamente para juzgar crímenes de guerra y contra la humanidad, más de dos décadas después del fin de los conflictos internos que sacudieron el país africano entre 1989 y 2003. La sucesión de guerras civiles dejó cerca de 250.000 muertos y una batería de abusos que incluyen ejecuciones sumarias, violaciones, torturas, mutilaciones, canibalismo y reclutamiento de niños soldado. La Comisión de Verdad y Reconciliación instaurada al término del conflicto ya planteó en 2009 la creación de un tribunal 'ex profeso', pero no ha sido hasta ahora cuando la propuesta ha visto la luz. El presidente ha afirmado en un comunicado que su Gobierno "es consciente de las atrocidades cometidas" y del "enorme sufrimiento" derivado de la violencia, por lo que "reconoce la necesidad de rendir cuentas y sanar las heridas". Confía, además, en que el tribunal sirva como elemento disuasorio, para evitar "acontecimientos similares" en el futuro. El Código Penal liberiano no contempla castigos por crímenes de guerra, pero el país africano tomará como referencia el Derecho Internacional y los protocolos y tratados suscritos sobre este ámbito, reza la nota difundida por la Presidencia, que abre la puerta a juzgar tanto a personas como a organizaciones, sin entrar en más detalles. Entre los aspectos que quedan por definir está el alcance de las investigaciones que puedan abrirse y la duración prevista de la nueva corte, mientras que, en materia de financiación, las autoridades de Liberia esperan contar con el apoyo de "socios internacionales".