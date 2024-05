El documental español 'The Click Trap' expone el opaco mundo de la publicidad digital

Toronto (Canadá), 3 may (EFE).- El documental español 'The Click Trap', dirigido por el barcelonés Peter Porta y que se ha estrenado mundialmente en el festival canadiense Hot Docs, expone el opaco mundo de la publicidad digital y descubre el incentivo económico que tiene la desinformación en internet.

'The Click Trap' se ha convertido en una de las revelaciones de la presente edición de Hot Docs en Toronto, el festival de documentales más importantes de Norteamérica y uno de los más destacados del mundo, que este año concluye el 5 de mayo tras proyectar 168 filmes.

La organización del festival había programado inicialmente dos pases del film de Porta. Pero con las dos sesiones agotadas, Hot Docs ha añadido un nuevo pase este sábado ante la elevada demanda.

En 'The Click Trap' Porta examina el inmenso poder de la publicidad digital gracias a algoritmos que trocean en detalles ínfimos a la población y que proporcionan ingresos ingentes a gigantes como Alphabet (Google), Meta (Facebook) y X (antiguamente Twitter).

Un sistema que ha su vez fomenta la desinformación y el extremismo en línea.

En una entrevista en Toronto con EFE, Porta explicó como el film desvela que parte de la clave es que "la desinformación tiene un incentivo económico".

"Todos asumimos que el contenido que polariza, la desinformación, el odio, se amplifican mucho más en las redes que en la vida real por la amplificación algorítmica", declaró.

"Pero para mí la novedad. y que me chocó, es que hay un incentivo económico a producir desinformación, a producir contenido que polariza y esto es muy preocupante, especialmente en democracias más pequeñas. Lo explicamos en el caso de Kenia, de Myanmar o de Etiopía", añadió.

Con una estética exquisita, el film de Porta coloca frente a la cámara a algunos de los principales expertos del mundo. Pero también a las víctimas de la desinformación y las estafas que pululan por internet gracias a un sistema publicitario descontrolado.

"Es un tema global y nuestra aspiración siempre ha sido hacer una película que se pudiera relacionar con la audiencia global a través de ejemplos locales", dijo.

Porta deja claro que no es un 'hater' de las plataformas o la tecnología y que no propone volver al pasado.

"En un momento me di cuenta de que el sistema de anuncios digitales, una industria de la que no sabemos ni de cuánto dinero estamos hablando, está hecho de forma que es muy opaco, en manos de un puñado de compañías que no están reguladas y muy difícil de monitorear", continuó.

Porque para el director barcelonés, "incluso si eres una gran marca e inviertes millones de dólares en tus anuncios, es muy difícil saber si este dinero que estás poniendo acabará al lado de una entrada que niega el cambio climático o antes de un vídeo que expande la misoginia", concluyó.

Pero Porta también deja claro que "The Click Trap" no es un dedo acusatorio contra las plataformas.

"No me gustaría que la audiencia se lleve la impresión de que estamos acusando a las plataformas. El problema fue que estos anuncios, al ser tantos usuarios, necesitaban de un sistema ultra automatizado que para mí está fuera de control", explicó.

"Seguramente incluso para las propias plataformas es muy difícil controlar un sistema con tanta cantidad de anuncios. No creo que las plataformas quisieran amplificar la desinformación o monetizar el odio pero el sistema está construido de esta manera y ahora es muy difícil de controlarlo", concluyó. EFE

jcr

(foto)