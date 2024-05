Dinamarca ampliará el derecho al aborto hasta las 18 semanas de gestación

El Gobierno de Dinamarca ha anunciado este viernes un acuerdo político para legalizar a partir del próximo año la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana décimo octava de gestación, seis semanas más de lo que contempla la regulación actual. Los cambios, que entrarán en vigor a mediados de 2025, contemplan también que las menores de entre 15 y 17 años puedan tener plena autonomía para decidir si quieren abortar, de tal forma que no sea necesario el consentimiento paterno o la aprobación de una comisión de especialistas. Dinamarca fue uno de los primeros países europeos en introducir el derecho al aborto y ya en 1973 estableció una ley de plazos que fijaba el límite en la semana 12. La ministra del Interior y de Sanidad, Sophie Lohde, cree que, después de 50 años, es hora de "poner al día" la norma. Ha alegado que el límite actual no se basa en ningún tipo de justificación médica y que no hay nada que sugiera que, si se amplía el rango temporal, vaya a aumentar la cifra de abortos o que estas intervenciones se retrasen. En este sentido, ha recordado que Suecia ya introdujo en 1996 el límite de las 18 semanas. Por su parte, la ministra de Igualdad, Marie Bjerre, ha abogado en la misma nota por seguir reforzando el derecho al aborto en un momento en que parece estar "retrocediendo" en otras partes del mundo. "Es un día histórico", ha celebrado, aludiendo a la libertad de la mujer para decidir sobre su vida y su propio cuerpo.