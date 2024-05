Camela recibe la Gran Cruz del Dos de Mayo muy agradecidos con su público

Camela, uno de los grupos musicales más importantes y con más recorrido de nuestro país, ha recibido este jueves la Gran Cruz del Dos de Mayo junto a Rudy Fernández, Nieves Álvarez, la firma Telefónica o el Rayo Vallecano entre las 15 personas y entidades que serán galardonadas. Un galardón que les hace estar "muy contentos, muy orgullosos de ser reconocidos en nuestra comunidad, en Madrid y con nuestra presidenta" y que se lo dedican "a todas las personas que nos quieren mucho por no estar especificando, porque ahora mismo están tan emocionados y felices como lo estamos nosotros". Les preguntábamos por la clave de seguir tantos años encima de los escenarios y Ángeles nos confesaba que "no hay clave, la música nos ha traído hasta aquí y la gente que nos ha apoyado". En cuanto a la futura representación de Nebulossa en Eurovisión 2024, Dioni nos explicaba que "estoy de acuerdo, a mí me encanta la canción y no tengo ningún prejuicio y me encantan ellos, porque son majísimos" y Ángeles apuntaba: "Esperemos que salga una buena puntuación". Eso sí, en cuanto a si a ellos les gustaría participar en un evento así, la cantante nos comentaba que "es una responsabilidad muy grande, estaría muy nerviosa y no creo que lo pudiese hacer bien por los nervios" y Dioni apuntillaba: "Nosotros no nos vemos ahí".