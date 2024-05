C-LM, Extremadura o Madrid, entre las CC.AA que anuncian crear unos Premios de Tauromaquia tras la supresión de Cultura

Varias CC.AA, como Castilla-La Mancha, Extremadura o la Comunidad de Madrid, han anunciado su intención de crear unos Premios de Tauromaquia tras el anuncio del Ministerio de Cultura de eliminar el Premio Nacional de Tauromaquia, mientras que otras como Andalucía, Comunidad Valencia o Castilla y León se han opuesto a la medida adoptada por el departamento de Urtasun, que ha argumentado su decisión en el hecho de que estos galardones deben ser "fiel reflejo de las valoraciones y sentimientos de la sociedad" como el aumento de preocupación por el bienestar animal En ese sentido, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado este viernes, a través de la red social 'X', que esta comunidad autónoma tiene la intención de contactar con el sector taurino para crear desde la región unos Premios de Tauromaquia. "Estos premios tienen la ambición también de poder ser coordinados o compartidos con otras autonomías, puesto que pretendemos que tengan alcance nacional e internacional", ha detallado. Como ha informado el Gobierno regional en nota de prensa, el vicepresidente primero del Ejecutivo castellanomanchego, José Luis Martínez Guijarro, ha contactado este viernes con la Fundación del Toro de Lidia "para organizar las bases de ese premio". "No pretendemos que sea en exclusividad de nuestra comunidad autónoma, sino que estamos dispuestos a coordinarlo compartirlo con otras instituciones", ha precisado. En la misma línea se han pronunciado desde la Comunidad de Madrid, donde el consejero de Medio Ambiente, Interior y Agricultura, Carlos Novillo, ha anunciado que esta Comunidad acogerá los Premios de Tauromaquia y ha avanzado que "están trabajando con la Fundación Toro de Lidia para mantener ese premio", con la idea de que siga "con ese nombre" y siga participando "el mismo jurado". "Es una pésima noticia. Es darle la espalda a lo que son nuestras tradiciones, a la identidad de nuestro país. Un ataque más del Gobierno que quiere diluir la idea de España para que desaparezca", ha sostenido Novillo. "No vamos a consentir que se pierda", ha reiterado. Además, ha indicado que la Comunidad de Madird espera que "se pueda acoger a nivel nacional y que el resto de comunidades autónomas también se sumen a esa iniciativa", con el objetivo de que "no se pierda". Según han indicado posteriormente desde el Gobierno regional, prestarán apoyo e instalaciones. A la propuesta de creación de unos nuevos Premios de Tauromaquia se ha sumado el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, quien ha anunciado también en la red social 'X', que propondrá la creación del Premio 'Nicanor Villalta', "en honor al histórico torero aragonés", a la mejor faena de la temporada taurina en Zaragoza, Huesca y Teruel. Azcón ha explicado que la creación de este premio "es una decisión acordada con la Asociación de Informadores Taurinos de Aragón, que será parte del jurado". LA JUNTA DE EXTREMADURA DESEA ASUMIR LA CONCESIÓN DEL PREMIO NACIONAL Desde la Junta de Extremadura también han manifestado su voluntad de asumir la convocatoria y concesión del Premio Nacional de Tauromaquia eliminado por el Gobierno. Así, el Ejecutivo regional ha expresado, a través de nota de prensa, su "firme apoyo" a la Fiesta Nacional, "denostada por el Ministerio de Cultura con su anuncio de no convocar dicho galardón para el año 2024". Desde el Gobierno valenciano, el vicepresidente primero y conseller de Cultura y Deporte, Vicente Barrera (Vox), ha anunciado la adhesión de su departamento a la propuesta de la Junta de Extremadura de asumir el galardón y ha ofrecido "todo el apoyo" del Consell para "protegerlo". "MONUMENTAL ERROR" O "DISLATE" Otras comunidades autónomas han mostrado su descontento con la decisión del Ministerio de Cultura de suprimir el Premio Nacional de Tauromaquia como Andalucía, Comunidad Valenciana o Castilla y León. En este sentido, el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha calificado de "monumental error" y "espectáculo bochornoso" esta decisión, al tiempo que ha reprochado al Gobierno de Pedro Sánchez que "dé la espalda a un pilar histórico de la cultura" española, así como a un "pilar económico muy importante del que viven muchísimas familias" tanto en el campo como en el turismo. "Los toros son cultura, turismo y economía", ha insistido el consejero. Mientras, el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha calificado de "broma de mal gusto" la postura del Ministerio y ha considerado que "no es una buena noticia". "Si ese es el camino que ha decidido el Gobierno de España de ir contra la cultura y la tradición, es un camino equivocado", ha señalado el 'president', que también ha calificado la propuesta de "un dislate". En cuanto al vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha defendido la promoción de todo tipo de expresión cultural y artística tras conocer que el Ministerio ha decidido suprimir el Premio Nacional de Tauromaquia. "Si la ministro no le gustan los toros que no vaya", ha señalado. El vicepresidente ha explicado que quienes ocupan puestos de responsabilidad pública no deben promocionar cuestiones vinculadas a gustos personales sino que deben trabajar para "ensanchar el espacio cultural para que las personas, sean lo que sean, sean personas de clase alta, de clase baja, de clase trabajadora, tengan acceso a todas las manifestaciones culturales que hay en España". EL PP REGISTRARÁ UNA INICIATIVA PARA SOLICITAR SU RESTITUCIÓN Desde Zaragoza, el vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, ha anunciado que cuando los 'populares' lleguen al Gobierno de España, "más pronto que tarde", volverán a instaurar el Premio Nacional de Tauromaquia. Posteriormente, el PP ha adelantado que registrará en el Senado una iniciativa para solicitar al Gobierno la restitución del Premio Nacional de Tauromaquia, según han informado a Europa Press fuentes 'populares'. Al respecto, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha calificado de "lamentable y sectaria" esta decisión del Ministerio de Cultura y ha recordado que ella misma creó en 2015 el Premio Tauromaquia de Castilla y León. "AVANZAR EN DERECHOS" Por su parte, desde el Ejecutivo, varios ministros han manifestado su respaldo a la decisión de Cultura como la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, quien ha destacado que esta decisión se enmarca en un país que "avanza en derechos" y con "una sensibilidad cada vez mayor en torno al maltrato animal". "Es una buena iniciativa y una declaración de intenciones", ha subrayado. Para la líder de Sumar y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, "la mayoría social de España ya está en contra del maltrato animal. No premiarlo nos hace una sociedad más avanzada", ha manifestado a través de la red social 'X', mientras que la ministra de Sanidad, Mónica García, también ha señalado a través de esta red que la retirada de este galarón es "un importante primer paso hacia una cultura sin sufrimiento, a la altura de una país que avanza como España". "No se puede premiar el maltrato animal", ha apostillado. En cuanto al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha indicado que la decisión de Urtasun es una "competencia propia" de su departamento. Precisamente, el ministro de Cultura ha asegurado que la decisión de suprimir este galardón es una decisión que "conecta" con un sentir "mayoritario" y ha asegurado que las tradiciones deben "evolucionar" por lo que no debe existir un galardón que esté relacionado con "la tortura animal" y vaya asociado a "una inversión con dinero público". "Una mayoría de españoles respalda la decisión que yo he tomado hoy", ha argumentado.