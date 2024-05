Autoridades israelíes confirman la muerte de otro de los rehenes del 7 de octubre

El kibutz Beeri ha informado este jueves de que Dror Or, uno de los desaparecidos en los ataques de las milicias gazatíes del 7 de octubre, falleció asesinado por los asaltantes el propio día del asalto y que su cuerpo está siendo retenido en la Franja de Gaza. Or estaba considerado como rehén hasta la fecha de hoy, pero esta confirmación apunta a que las Fuerzas Armadas israelíes han recibido pruebas forenses que confirman su fallecimiento. El hombre de 49 años fue secuestrado junto a sus dos hijos, Noam y Alma, de 17 y 13 años, por miembros de Hamás que irrumpieron en su domicilio en el kubutz Beeri. La familia entera fue obligada a salir de la habitación del pánico por los milicianos, que incendiaron la casa, y se llevaron a los tres. Días después se halló el cuerpo de la esposa de Dror Or, Yonat Or, madre de sus tres hijos. Noam y Alma fueron liberados el 25 de noviembre en un acuerdo de alto el fuego provisional. El tercer hijo, Yahil, no estaba en la casa en el momento del ataque. Con este son ya 37 el número de cadáveres de israelíes que están en poder de las milicias palestinas en la Franja de Gaza.