Aurah Ruiz termina en el hospital tras sufrir una aparatosa caída en 'Supervivientes'

Susto mayúsculo este jueves durante la gala de 'Supervivientes', cuando Aurah Ruiz ha sufrido una aparatosa caída durante la prueba de localización, al acabar en el suelo cuando intentaba mantener el equilibrio con un cubo lleno de agua en la mano. Tumbada boca abajo y sin poder moverse, la mujer de Jesé Rodríguez ha empezado a gritar de dolor y, después de que sus compañeros intentaran ayudarla sin éxito, ha sido atendida por los servicios médicos del programa, que la evacuaban de la zona de juegos justo después de que se cortase la conexión en directo para que la audiencia no viese qué estaba sucediendo en Honduras con la concursante. Con todo el mundo en vilo para saber qué le había pasado a Aurah, Laura Madrueño lanzaba un mensaje tranquilizador minutos después, revelando que ya se encontraba "mejor": "Está con el equipo médico, van a hacerle pruebas para descartar cualquier tipo de complicación. Todo el equipo estamos con ella. muy pendientes y dándole todo nuestro cariño". "Muchísima tranquilidad para su la familia y para todos. Voy a ir contando paso a paso su estado durante todo el programa" aseguraba la presentadora. Y ha sido al final de la noche cuando Jorge Javier Vázquez ha comunicado el parte médico de la canaria, que afortunadamente "no tiene ninguna rotura". "Está en el hospital, ahora se encuentra en observación, ha sufrido un golpe fuerte pero la buena noticia es que no tiene ninguna rotura" ha explicado. Aunque por el momento se desconoce cuanto tiempo estará alejada de sus compañeros y bajo supervisión médica para ver cómo evoluciona de su aparatoso accidente, Aurah ha podido nominar y lo ha hecho a Laura Matamoros a través de un mensaje de voz. Una noche especialmente intensa para la influencer, ya que al margen de su durísima caída ha sido nominada disciplinariamente por la organización después de que ella y Miri Pérez-Cabrero hayan sido pilladas robando un brick de zumo y dos de leche de la cabaña de los cámaras del reality. Por tanto, esta semana se juega la expulsión junto a la propia Miri -también sancionada- Laura, Pedro García-Aguado, Kiko Jiménez y Arkano.