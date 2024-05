Ascienden a 29 los muertos y a 60 los desaparecidos en Rio Grande do Sul (Brasil) por las fuertes tormentas

Las autoridades brasileñas han ascendido a 29 los muertos y a 60 los desaparecidos como consecuencia de las fuertes tormentas que están azotando desde hace cuatro días al estado de Rio Grande do Sul, en el sur del país, en lo que ha sido calificado como "el mayor desastre" del estado por parte del gobernador, Eduardo Leite. "Desafortunadamente, sabemos que estos números aumentarán. Hemos registrado 60 personas desaparecidas e incluso ese número tenderá a ser más alto. Sabemos que hay personas desaparecidas en lugares inaccesibles", ha declarado Leite, según el diario brasileño 'O Globo'. En consonancia con sus anteriores palabras, el gobernador ha insistido en que el estado se encuentra en un "momento crítico" y "excepcional", y que es imposible para ellos responder a todas las llamadas de rescate con las actuales condiciones climatológicas. Por su parte, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se ha trasladado a la región este jueves, desde donde ha prometido "no escatimar en gastos" para apoyar financieramente a las autoridades estatales y solucionar la crisis. "No faltará ayuda desde el Gobierno federal para ocuparse de la salud, y no faltará dinero para ocuparse del transporte, la alimentación y todo lo que podamos", ha expresado Lula. Durante la tarde de este jueves, la acumulación del agua de lluvia ha causado el desbordamiento de la presa de la central hidroeléctrica '14 de Julio', localizada entre los municipios de Cotipora y Bento Gonçalves, lo que ha llevado a la evacuación de los habitantes de la zona. Hay al menos otras cinco presas en alerta por desbordamiento de agua. Las autoridades han contabilizado 154 municipios damnificados, en los que ya hay afectadas más de 71.000 personas. Las tormentas han dejado a más de 10.000 personas sin hogar y otras 4.600 ya se encuentran en albergues. Leite aseguró el día previo que están "pasando por lo que será la mayor catástrofe del estado" y por "un momento muy crítico", comparándolo con una situación "de guerra".