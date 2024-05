Arantxa del Sol, expulsada de 'Supervivientes' ante el asombro de Ángel Cristo

No ha podido ser, Arantxa del Sol ha dicho adiós a 'Supervivientes' tras más de cincuenta días concursando. La asturiana se ha jugado su participación contra Miri después de la salvación de Torres y Arkano. Un duelo de mujeres que se ha saldado con el adiós de la presentadora de televisión que ha pasado por todos los estados en el reality de supervivencia. Minutos antes de saber la decisión del público, Ángel Cristo, otrora archienemigo de Arantxa parecía formar parte del porcentaje de espectadores que no ha querido que la concursante siguiera en los Cayos Cochinos. "Arantxa, vete en la lancha", ha comentado el hijo mayor de Bárbara Rey tras escuchar los comentarios de los no invitados a su boda garífuna. Y aunque el recién casado había soltado esa frase, su cara de asombro al escuchar que Miri ha sido la salvada, no ha tenido parangón. Sin despojarse de su inseparable 'tridente', Ángel no ha podido disimular su cara al saber que sus días junto a quien fue su primera aliada en la isla habían terminado. El alegato de la comunicadora no ha tenido el efecto deseado, pero se ha ido dejando claro que "he aprendido a ser feliz también en 'Supervivientes'". Laura Madrueño le ha dicho adiós con unas palabras llenas de cariño: "Me alegro de tu vuelta a televisión haya sido aquí". Algo que ha suscrito Jorge Javier Vázquez desde Madrid, con una clara invitación hacia Arantxa del Sol: "Te esperamos con los brazos abiertos para volver a verte en los platós y para escucharte en los platós".