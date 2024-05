Zelenski confía en que la cumbre de Suiza sirva para hablar de una "paz justa y duradera" en Ucrania

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha expresado este jueves su deseo de que la conferencia que tendrá lugar durante los próximos 15 y 16 de junio en la ciudad de Burgenstock, en Suiza, sirva para hablar y sentar las bases de una futura paz "justa y duradera" en Ucrania. El mandatario, que ha trasladado una invitación a los jefes de Estado y Gobierno de países de todo el mundo, ha expresado que espera que la iniciativa sirva de "plataforma para abordar la forma de lograr la paz de acuerdo con la Carta de la ONU y el Derecho Internacional". En este sentido, ha reconocido en un mensaje en su cuenta de X que "todos los países invitados a esta cumbre han demostrado su compromiso en relación con estos principios". "Estoy seguro de que cualquier nación que ame la paz en este mundo está interesada en acudir a la cumbre porque su relevancia se extiende más allá de Ucrania", ha afirmado. "La cumbre trata del respeto genuino por el Derecho Internacional y la coexistencia pacífica en todo el mundo. Estos valores comunes, destacados en la Carta de la ONU, protegen a todos los países de los ataques y la violencia. Por eso es nuestra responsabilidad protegerlos mediante una acción real y no solo con palabras", ha puntualizado. Por su parte, las autoridades suizas han señalado que sin la participación de Rusia no podrá solucionarse el conflicto y han recalcado que Moscú "debe incorporarse" al proceso de paz, según un comunicado del Ministerio de Exteriores. "La conferencia está llamada a dar comienzo al proceso de paz. Suiza está convencida de que Rusia debe está implicada en este proceso. El proceso de paz es inconcebible sin Rusia", ha aseverado antes de confirmar que Rusia aún no ha recibido invitación alguna para participar en el evento.