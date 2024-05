Von der Leyen respalda los esfuerzos para alto el fuego en Gaza y alerta de la tensión en el sur de Líbano

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha señalado este miércoles el apoyo a los esfuerzos de mediación entre Israel y Hamás para un alto el fuego en la Franja de Gaza, apuntando que hay que trabajar para evitar un aumento de las tensiones en particular ante la "situación volátil" en el sur de Líbano, que pone en jaque la seguridad de Israel. En declaraciones desde Beirut junto al primer ministro libanés, Nayib Mikati, la líder del Ejecutivo ha subrayado la necesidad de un cese de las hostilidades en Gaza después de casi siete meses de conflicto. "Apoyamos todos los esfuerzos para lograr un alto el fuego y la liberación de todos los rehenes. En última instancia, necesitamos un proceso de paz hacia una solución de dos Estados", ha afirmado. Estas declaraciones llegan en plenas negociaciones entre Tel Aviv y el grupo islámico que, de todos modos se ven amenazas por la amenaza de Israel de una operación terrestre contra la ciudad de Rafá, en el sur del enclave, algo que ya ha avisado Hamás que paralizaría las negociaciones sobre un alto el fuego y la liberación de rehenes. Es por ello que Von der Leyen ha señalado que es importante rebajar el conflicto y evitar que se extienda a otras partes, en particular a Líbano, donde se producen choques entre la milicia chií Hezbolá y el Ejército israelí. "Estamos profundamente preocupados por la volátil situación en el sur del Líbano. Lo que está en juego es la seguridad tanto del Líbano como de Israel. Ambas no pueden disociarse", ha subrayado, destacando que deben aplicarse las resoluciones de Naciones Unidas aprobadas tras la guerra de 2006 para la retirada de fuerzas israelíes del sur de Líbano y el desarme de Hezbolá, incluyendo el control de esa zona por parte de las autoridades libanesas, actualmente dominado por el grupo armado.