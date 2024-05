Rudy Fernández recibe la Gran Cruz del Dos de Mayo muy emocionado

Rudy Fernández ha recibido este jueves la Gran Cruz del Dos de Mayo en la Real Casa de Correos muy emocionado y con el apoyo fundamental de su madre, de Hellen Lindes y de sus hijos. Un día de lo más especial que siempre recordará y que se lleva a cabo cuando ha tomado la decisión de retirarse. Muy emocionado, recordaba a su padre tras haber recibido el galardón: "Mucho, siempre, por cosas de la vida no puede estar con nosotros, pero sé que desde arriba estará muy orgullo de lo que he conseguido y de la familia que estoy creando". Además, agradecía el apoyo incondicional del rey Felipe cada vez que recoge un premio: "Si, por supuesto, al final el deporte te llega a este nivel y tanto hoy como siempre que hemos conseguido títulos se lo hemos podido ofrecer al rey, para nosotros es un pedazo de orgullo y gracias a dios he podido disfrutar muchísimos veranos con la selección y representar a mi país". En cuanto a si tiene anécdotas con el monarca, nos confesaba que "hay muchas, me quedo con lo cercano que es y la familia maravillosa que tiene". Por último, el deportista desvela que este reconocimiento se lo dedica "a mi familia, que es muy importante y a mis compañeros, durante todos estos años he tenido muchísimos compañeros que me han hecho poder llegar hasta aquí". Además, también podíamos hablar con su madre y su mujer y estas nos confesaban que este galardón es "muy emocionante" y que les hace estar "muy orgullosos de él, una gran trayectoria como deportista y un padrazo, así que muy contentos". En cuanto a la retirada del deportista, su mujer nos desvelaba que llevará otra vida: "supongo que será otro tipo de vida, termina una y empieza otra etapa" y que le da pena "sobre todo por los niños porque son pequeños y me gustaría que le vieran jugar más".