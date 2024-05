Luis A. Miranda explica en 'Incansable' cómo mejorar la situación de los latinos en EE.UU.

San Juan, 1 may (EFE).- El activista y político puertorriqueño Luis A. Miranda aseguró a EFE que en su autobiografía 'Incansable', que presentó este miércoles, pretende explicar cómo la política puede "cambiar las condiciones sociales y económicas" de la comunidad latina de Estados Unidos.

Con este libro, que se lanza el próximo 7 de mayo, el padre del conocido actor, compositor y dramaturgo Lin-Manuel Miranda también quiere que las generaciones futuras tengan mejores condiciones de vida.

Miranda, quien estuvo acompañado en la presentación del libro en el Museo de Arte de Puerto Rico de su hijo Lin-Manuel, destacó "el impacto de gente que abrió camino" para crear una comunidad latina "con poder político" en EE.UU..

Por su parte, Lin Manuel remarcó la labor que realizó su familia para ello, especialmente su padre.

En 'Incansable', el autor resalta la importancia de la estrategia política para Estados Unidos de hacer campaña en inglés y en español ya que el número de votantes latinos y negros está al alza y, de acuerdo a Miranda, los votantes blancos serán en 2040 el 60 %.

También menciona el gran reto de la desinformación y afirmó a EFE que es necesario "estar vigilantes continuamente" a la información que se divulga en los medios de comunicación tradicionales y en redes sociales.

"Los latinos están más abiertos a nuevas ideas", aseguró Miranda respecto a la lucha de la comunidad LGTBIQ+, el cambio climático y la migración, entre otros.

Oriundo del municipio puertorriqueño de Vega Alta, Miranda emigró en la década de los años 70, a los 19 años, a Nueva York tras ser aceptado en el programa doctoral de Psicología Clínica en la Universidad de Nueva York.

Allí, jugó un papel crucial en la acelerada y competitiva atmósfera política, centrando su labor en que los candidatos políticos le dieran importancia a comprometerse con la comunidad latina y negra.

Miranda ha sido asesor de campaña de importantes políticos como Hillary Clinton y de la Oficina de Asuntos Hispánicos de Nueva York para el fallecido alcalde y director de dicho despacho, Edward I. Koch.

Sobre el estatus colonial de Puerto Rico, un Estado Libre Asociado a EE.UU., el activista y filántropo indicó que el futuro lo decidirán los puertorriqueños.

"Yo no sé si Puerto Rico va a ser independiente o no. A mí me parece que ser parte de las naciones soberanas del mundo es importante para el archipiélago e importante para cómo nos ve el mundo y para el desarrollo de Puerto Rico", aseveró.

En 1990, fundó la Federación Hispana, convirtiéndose así en una de las principales voces de la ciudad de Nueva York, logrando canalizar más apoyo hacia organizaciones latinas sin fines de lucro.