La Fiscalía de Venezuela piden órden de captura contra Leopoldo López y Julio Borges

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha anunciado que solicitará órdenes de captura y extradición contra los dirigentes de los partidos opositores Voluntad Popular, Leopoldo López y de Primero Justicia, Julio Borges, en el marco de la trama de corrupción petrolera denominada PDVSA-Cripto. El fiscal ha mostrado un vídeo en una comparecencia televisada en el que aparece Samark López como testaferro del exministro del Petróleo Tareck El Aissami, quien habría confesado detalles sobre la participación de López y Borges en la asignación de al menos ocho buques petroleros a cambio de ganancias que superarían 1.000 millones de dólares (euros). Saab ha indicado que en las próximas horas habrá una audiencia de prueba anticipada de delación en la que la confesión se convertiría en plena prueba por la que López podría obtener una rebaja de la condena, informa el portal Efecto Cocuyo. Saab ha explicado que se realizaba una asignación de embarques petroleros. "Los embarques mínimos eran de dos millones de barriles por barco con un valor aproximado entre 120 y 140 millones de dólares cada uno, según el precio que tuviesen en el mercado. Y había una segunda modalidad, donde se les exigía a estos contratistas que, en vez de pagar el precio del crudo enviaran combustible o diluente para ser mezclado y producir petróleo en Venezuela", ha relatado Saab. López afirma en la confesión que uno de los objetivos de Leopoldo López era regresar a Venezuela desde España, que se le habilitara políticamente y participar en la campaña electoral. "Oposición corrupta y traidora a sus propias bases y se arrastraban a buscar a El Aissami a través de su mano derecha Samark López. Es una trama de brutal corrupción mil millonarias que involucra a López y a Borges", ha añadido Saab. El fiscal ha destacado que ya hay 67 detenidos por esta investigación, incluidos el exministro El Aissami, Samark López y el exministro de Finanzas Simón Zerpa. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ya autorizó solicitud de extradición Contra Borges en 2018 por su supuesta participación en el intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. También lo hizo con López en 2021, después de que partiera hacia España en 2020. Borges ha respondido en su cuenta en X. "Tarek William Saab ustedes saldrán del poder con la unidad y el voto del pueblo. Son corruptos y mentirosos. Los venezolanos seguiremos luchando para que ustedes no sigan destruyendo a Venezuela. Hoy más que nunca #UnidadYVoto, lo vamos a lograr el 28 de julio", ha publicado. También Leopoldo López había criticado a Saab el 29 de abril, antes de conocerse la solicitud de una nueva orden de captura. "Saab, tú más que nadie sabes que también has tenido conversaciones para explorar la salida de Maduro. Muchos son los que lo han hecho y lo hacen dentro de la dictadura. Así que no te hagas el loco, montando una nueva olla en mi contra. A ti también te tienen grabado. Todo cae por su propio peso", dijo.