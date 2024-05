Kirguistán se suma a Tayikistán y recomienda a su población no viajar a Rusia

El Gobierno de Kisguistán ha recomendado a sus ciudadanos no viajar a Rusia después de la ola de detenciones de inmigrantes centroasiáticos tras el atentado contra una sala de conciertos a las afueras de Moscú que dejó 139 muertos el pasado 22 de marzo. Tayikistán ya emitió una recomendación similar la semana pasada. El 'número dos' del servicio consular kirguís en Rusia, Bakit Kadírov, ha informado de la medida y ha destacado que las autoridades rusas han reforzado los controles de ciudadanos en las entradas y salidas del país, según recoge la emisora Radio Free Europe. "Actualmente Rusia tiene en marcha medidas antiterroristas. Los controles han aumentado en las entradas y salidas del país. Por eso la Embajada recomienda aplazar cualquier plan de entrar en Rusia y mantenerse fuera de este país a menos que sea necesario", ha apuntado Kadírov. Esta información ha sido ya remitida a las organizaciones de la diáspora kirguís en Rusia porque "no sabemos cuánto tiempo van a durar" en vigor estas medidas extraordinarias. El propio Kadírov ha destacado que el teléfono de emergencias de la Embajada y del Ministerio funcionan sin descanso estos días. Las autoridades rusas han informado de la detención de once personas, cuatro de ellas por ser los autores materiales del atentado contra el Crocus City Hall y aunque solo ha trascendido que se trata de ciudadanos extranjeros, fuentes cercanas a las autoridades dan por hecho que se trata de tayikos o rusos de origen tayiko.