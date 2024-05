Jesús Janeiro y María José Campanario disfrutan de un plan de pareja

El pasado domingo tuvo lugar un partidazo, Sevilla vs. Betis. Un planazo que muchos aficionados no se quisieron perder, entre ellos, Jesulín de Ubrique y María José Campanario, que se dejaron ver después de meses desaparecidos de los focos mediáticos. Inseparables, el matrimonio quiso disfrutar del partido ya que el torero es un gran seguidor del Betis. Ambos se mostraron relajados, disfrutando de su tarde más especial... aunque María José prefirió quedarse dentro, resguardada en el palco y disfrutando de un ambiente más relajado, compartiendo tiempo con Susana Saborido. Un planazo de pareja al que no estamos acostumbrados ya que son muy pocas las ocasiones en las que se dejan ver ante las cámaras o en lugares públicos. De hecho, lo que siempre se ha comentado de ambos son los pocos planes de pareja que hacen. Alejados del foco mediático, en los últimos años debido a la participación en algunos programas de televisión, hemos podido ver más al torero y conocer esa faceta personal que permanecía cerrada con candado. Parece que viven un momento de lo más especial y que la llama del amor sigue estando muy presente en sus vidas.