Irene Montero pide a Sánchez que tenga "la misma valentía" de Petro para romper relaciones diplomáticas con Israel

La cabeza de lista de Podemos a las elecciones al Parlamento Europeo y exministra del Gobierno, Irene Montero, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que tenga "la misma valentía" que su homólogo colombiano, Gustavo Preto, quien ha anunciado que su país romperá relaciones diplomáticas con Israel este jueves. "Quiero pedirle al presidente Sánchez que tenga la misma valentía que Petro, que tome el ejemplo. Basta de decir que quieren paz sin hacer la paz. Que aprendan de Colombia, de su pueblo y de su presidente. Quiero para España un presidente tan valiente y que Pedro Sánchez rompa ya relaciones diplomáticas con Israel", ha demandado Montero este jueves en declaraciones en un acto del partido en Móstoles, en el que ha participado junto a otros dirigentes y a la líder de Podemos, Ione Belarra. La candidata morada ha afirmado que Petro "cumplió" con ese compromiso de paz total con el anuncio que realizó este miércoles de romper relaciones con el Estado de Israel, a quien ha descrito como "un Estado genocida" al que no se le "da ni agua". Además, ha indicado que "es necesario rebelarse aunque ese Estado genocida tenga los apoyos de algunas de las potencias económicas y políticas más poderosas del mundo, como EEUU o Europa". "¿Cómo es posible que en este Gobierno todo el mundo diga que España tiene un gasto militar bajo?", se ha preguntado Montero, y ha indicado que supone una "vergüenza" este tipo de comentarios cuando se necesita paz. Montero ha señalado también a los ministros de Sumar del Gobierno, sobre quienes se ha referido que están en el Consejo de Ministros pero que no mandan. "Qué vergüenza cuando estamos necesitando paz, necesitando defender la paz y tenemos un Gobierno que dice que todavía se puede invertir más. Y lo dicen al unísono las fuerzas que mandan en el Gobierno y también las que están aunque no manden", ha señalado.