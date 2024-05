Harvey Weinstein se enfrentará en septiembre a un nuevo juicio tras la anulación de su primera condena

El productor estadounidense Harvey Weinstein volverá a juicio el próximo mes de septiembre para responder de nuevo por los casos de abusos sexuales que ya le valieron en 2020 una primera condena de 23 años de cárcel, después de que el Tribunal de Apelaciones de Nueva York anulase la semana pasada la sentencia por errores en el procedimiento. El Tribunal de Apelaciones entendió que el jurado había tenido acceso a declaraciones y pruebas que no estaban directamente relacionadas con los cargos que pesaban sobre el magnate, por lo que la Fiscalía ha mostrado ya su intención de volver a sentar a Weinstein ante el juez con el objetivo de empezar de cero y obtener el mismo resultado. Así lo ha dejado claro en una vista celebrada el miércoles y que brindó por primera vez una imagen pública de Weinstein desde la anulación de la primera condena, símbolo del movimiento 'Me Too' contra los abusos sexuales en la industria de Hollywood. El productor, sobre quien pesa otra pena de 16 años de prisión, ha llegado a la sala en silla de ruedas. La defensa, por boca del abogado Arthur Aidala ha solicitado que Weinstein, de 72 años, no vuelva a la cárcel y pueda seguir recibiendo tratamiento en un hospital, mientras que la fiscal, Nicole Blumberg, ha reclamado que permanezca entre rejas y ha dejado claro que volverán a buscar una condena, ya que "sigue siendo un caso claro". "Creemos que puede ser a principios de otoño, posiblemente en septiembre", ha dicho Blumberg, mientras que el juez ha apuntado a "algún momento después del Día del Trabajo", que este año se celebrará el 2 de septiembre, informa la cadena ABC News. Así, un jurado volverá a examinar en cuestión de meses si Weinstein es culpable de abusos sexuales sobre una antigua ayudante de producción, Miriam Haley, y de violar a una actriz, Jessica Mann, que ha estado presente en segunda fila en la vista de este martes. "Está aquí para demostrar que no se va a echar atrás", ha advertido la fiscal.