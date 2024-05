Grimau: "En el segundo cuarto no han sacado de la pista"

Redacción deportes, 2 may (EFE).- El entrenador del Barça Roger Grimau reconoció que su equipo fue inferior tras perder este jueves el cuarto partido de los cuartos de final de la Euroliga contra el Olympiacos (92-58), especialmente en el segundo cuarto.

"Hemos encontrado buenos tiros y hemos estado acertados (en un inicio), pero en el segundo cuarto han dado la vuelta al calcetín y no hemos sido capaces de igualar su físico. Nos han sacado de la pista a nivel ofensivo y defensivo", resumió el técnico catalán.

En declaraciones a los medios de comunicación desplazados al Pabellón de la Paz y la Amistad de El Pireo, Grimau apuntó a que al inicio del tercer cuarto sus jugadores fallaron algunos tiros "bien seleccionados" y a partir de entonces el equipo se ha "venido abajo".

"Se podía dar la derrota; la forma en la que se ha dado, no. No es agradable, no ha sido un buen día y como entrenador asumo la responsabilidad. La manera de perder hoy no ha sido buena, pero hay que levantar cabeza y seguir adelante. Es un punto más que cuenta igual que los otros", declaró.

Grimau desveló que el base Nico Laprovittola ha pasado por "un proceso vírico" que le ha obligado a realizar "un esfuerzo grande" para jugar, y se mostró "convencido" de que la afición responderá la semana que viene, en el partido de desempate, en el que espera al "Palau de las grandes ocasiones". EFE.

