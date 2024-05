Fernando Alonso: "Es una buena señal que nos relacionen con Newey"

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) confesó el importante "desafío" que les llega esta semana con el Gran Premio de Miami, en especial por un calor no experimentado hasta ahora en el Mundial, al tiempo que elogió a Adrian Newey y celebró que le relacionen con su equipo. "Es una leyenda del deporte, me siento privilegiado de competir en este momento en Fórmula 1 y los últimos 20 años compartiendo este deporte con Adrian, obviamente como competidor. Es un privilegio que le relacionen con Aston Martin, es una buena señal y buenas noticias para nosotros. Que le relacionen a él, leyenda del deporte, con Aston Martin", dijo este jueves en Miami. El doble campeón del mundo atendió a los medios y fue preguntado por el anuncio el día anterior de la salida de Red Bull de Newey tras una relación de 19 años. "También estamos muy contentos con nuestro departamento técnico, ya veremos qué decide, si quiere seguir en el paddock o no. Lo más importante para nosotros es concentrarnos en las nuevas regulaciones", añadió. Por otro lado, Alonso explicó la dificultad del trazado estadounidense de Miami. "Es un gran desafío para el equipo para configurar el coche. Es la carrera más caliente del calendario hasta ahora y será un reto enfriar el motor y poner los frenos en temperatura y la caja de cambios y todas estas cosas serán nuevas por primera vez en 2024, pero nos encanta el desafío", dijo. "Tenemos muy poco tiempo, sólo tendremos una práctica libre, sólo una para configurar el coche y lograr la mejor punto posible, así que será un desafío que nos gusta"", añadió.