Félix Ramiro nos habla de Camilo Sesto: "Su familia era intocable"

Tras las últimas informaciones de Camilo Blanes, el foco vuelve a estar puesto en su estado de salud y en el enfrentamiento que tiene con su madre, Lourdes Ornelas. Esta ya no sabe qué hacer para ayudar a su hijo a salir de ese bucle de malas compañías y malos hábitos. En este contexto hemos hablado con el sastre Félix Ramiro y le hemos preguntado por Camilo Sesto, del cual solo tiene buenas palabras: "Era generoso, grande, muy grande, siempre ha sido grande este hombre y lo que me gustaba de él también era su familia, sus amigos eran intocables". Por eso, nos aseguraba que "es una pena" la delicada situación en la que se encuentra su hijo, ya que "a mí no me gustaría que mi familia terminara así". Además, nos comentaba cómo conoció hace años a Camilín: "El niño era muy precioso, bueno, el niño, el niño, cuando era menos niño, hasta que yo recuerdo, el chaval era súper educado, un chico majísimo, un chico normal, muy majo". Las últimas informaciones que salieron a la luz sobre el estado actual de Blanes, según el programa de televisión 'Fiesta', se refieren a un altercado que se produjo en las inmediaciones de su casa cuando Lourdes Ornelas acudía para impedir que las malas compañías de su hijo se instalaran con él en su interior.