Feijóo avisa a Sánchez: Si "rompe" la negociación sobre el CGPJ con su "teatrillo" tendrá que explicarlo en Bruselas

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avisado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que si utiliza el "teatrillo" sobre la regeneración que, a su juicio, ha puesto en marcha a raíz de su reflexión de la semana pasada, para "romper" la negociación que mantiene abierta con los 'populares' para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tendrá que dar explicaciones a la Comisión Europea. Feijóo ha lanzado esta advertencia en una entrevista concedida al diario ABC, recogida por Europa Press, en la que también echa en cara al jefe del Ejecutivo que haya "utilizado" a su esposa, Begoña Gómez. "El lodo es él", sentencia. El máximo responsable del PP recuerda que su partido lleva "varios meses hablando y buscando soluciones" con el Gobierno para la renovación del CGPJ y con la mediación de los comisarios de Justicia de la Unión Europea, primero Didier Reynders y después Vera Jourová. "Ellos son testigos de los avances, de las cuestiones en las que ya puede haber algún principio de acuerdo y de las que quedan por acordar. Por tanto, si este teatrillo también lo quiere utilizar para romper las negociaciones y los avances que tenemos delante de la Unión Europea, tendrá que explicárselo, no solamente a los españoles, sino también a la propia Comisión Europea", advierte Feijóo. En este sentido, el líder del PP remarca que los dos comisarios son "testigos" de que su partido tiene "todo el interés por profundizar en la independencia del Poder Judicial". Por otra parte, Feijóo recalca que él lleva "bastante tiempo siendo objeto de insultos constantes" por parte no sólo de Sánchez sino de todo el "aparato de ministros" y denuncia que el presidente "vive de la confrontación, la tensión, la polarización" desde hace tiempo. SÁNCHEZ VA AHORA "POR LA LIBERTAD DE LOS ESPAÑOLES" Pero, a su juicio, tras "perder" las elecciones generales ha intentado "romper el principio de igualdad" con la Ley de Amnistía y ahora "va a por la libertad de los españoles", diciendo "ojo con lo que se escribe, ojo con los medios y periodistas, ojo con lo que se investiga y que tengan cuidado lo jueces y los tribunales". Preguntado si es Begoña Gómez "la principal víctima de la carta de Pedro Sánchez", Feijóo asegura que él "nunca" sometería a su familia "al escarnio público" al que, a su juicio, ha sometido Sánchez a la suya. "Gracias a la carta del señor Sánchez, en todas las portadas de la prensa europea sale su pareja", ha añadido Feijóo, antes de incidir en que los 'populares' no tienen "nada" contra Gómez. "Lo que nos preocupa es qué ha permitido el señor Sánchez en las prácticas económicas, comerciales o empresariales de su pareja. Tenemos todo el derecho y el deber de saber si en la adjudicación de fondos públicos, en los rescates a empresas o en las adjudicaciones de contratos ha podido tener algo que ver algún interés de la pareja del señor Sánchez". NO TENEMOS NADA CONTRA BEGOÑA GÓMEZ "Pero eso --puntualiza-- no significa tener un problema con la pareja, no. Lo que significa es controlar exactamente qué es lo que ha hecho el señor Sánchez". Por último, respecto a las elecciones europeas, Feijóo ha comentado que la ciudadanía tendrá que elegir entre "mantener los principios de igualdad ante la ley, las libertades públicas, que los jueces y tribunales sigan teniendo independencia en sus actuaciones y que los periodistas y los medios mantengan la libertad de expresión" o "la negación de todos esos derechos, que es lo que representa Sánchez".