En libertad bajo fianza el líder del grupo neonazi griego Amanecer Dorado

El líder del partido neonazi griego Amanecer Dorado, Nikos Michaloliakos, ha sido puesto en libertad este jueves tras pagar una fianza dictada por un tribunal. Michaloliakos había sido condenado a trece años y medio por liderar una organización criminal. Un tribunal de Lamia ha permitido la excarcelación en contra de la opinión de la Fiscalía, aunque le ha prohibido salir de la región de Ática y reunirse con correligionarios. La Fiscalía ha presentado ya recurso contra la orden de excarcelación, informa la radio griega Atenas 9.84. La Fiscalía había alegado la falta de arrepentimiento y de mejora moral citada en la evaluación penitenciaria y recogía un artículo en el que denunciaba ser objeto de persecución política y bulos. El dictamen judicial tiene en cuenta su buen comportamiento y acepta en cambio la solicitud de liberación del reo, aunque con las restricciones de no salir de la región de Atenas, comparecer una vez al mes y no relacionarse con otros acusados del caso por el que fue condenado. La familia de Pavlos Fyssas, un cantante apuñalado por sus críticas antifascistas, ha denunciado ya el "máximo insulto" que supone la excarcelación de Michaloliakos para sus víctimas. "Sorprende que un criminal neonazi no arrepentido sea puesto en libertad", ha planteado la familia en un comunicado recogido por la prensa griega. El líder de la oposición griega, Stefanos Kasselakis, de la Coalición de la Izquierda Radical-Alianza Progresista (SYRIZA-PS), ha criticado este jueves la "impunidad" que implica la liberación del líder neonazi y ha apuntado al primer ministro, el conservador Kyriakos Mitsotakis. En cambio, el Gobierno ha criticado la "instrumentalización política" de la excarcelación de Michaloliakos. "Las sentencias las hacen los jueces, no los gobiernos ni los partidos, porque hay división de poderes en nuestra democracia", ha argumentado el portavoz del Gobierno, Pavlos Marinakis. Además, Marinakis ha argumentado que si se hubiera aplicado al dirigente neonazi el Código Penal reformado por el Gobierno de Nueva Democracia, Michaloliakos no habría salido de la cárcel.