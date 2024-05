El Parlamento de Portugal aprueba abolir los peajes en las antiguas autopistas SCUT

La Asamblea de la República de Portugal ha aprobado este jueves la propuesta del Partido Socialista (oposición) para abolir los peajes en las antiguas autopistas SCUT --Sin Coste para el Usuario--, en las que el peaje era sufragado por el Estado. La aprobación supone un revés político para el Gobierno conservador. La propuesta ha sido aprobada con los votos socialistas, de Chega, Partido Comunista de Portugal, Bloque de Izquierda y Libre y la abstención de Iniciativa Liberal, mientras que el gobernante Partido Social Demócrata (PSD, conservador) y sus aliados del Centro Democrático y Social-Partido Popular (CDS-PP) han votado en contra. Tras la votación, el líder de Basta, André Ventura, ha acusado al Gboierno del PSD de estar "del lado equivocado de la Historia". "Quienes durante años hacusaron al PS de no hacer las reformas importantes hoy querían hacer una de esas reformas. Chega propone la abolición de peajes en el Algarve y en el interior, aproximándose al ejemplo español", ha afirmado, según recoge el periódico 'Diário de Notícias'. El socialista Pedro Nuno Santos se ha felicitado de la aprobación de la propuesta, incluida en el programa electoral de las últimas elecciones, y ha criticado los 30 primeros días de gobierno de la Alianza Democrática que lidera el PSD. "Se trabaja en el Gobierno y se trabaja en el Parlamento. El PS no está en el Parlamento para ayudar. Está aquí para proponer", ha argumentado. Mientras, el ministro de Asuntos Parlamentarios, Pedro Duarte, ha señalado al PS y a Chega por no dejar gobernar al Gobierno. "¿Por qué PS y Chega no admiten que quieren goberar juntos? ¿por qué no dejan gobernar al Gobierno? Esta propuesta es de una profunda irresponsabilidad presupuestaria", ha apuntado. El PSD gobierna tras ser el partido más votado en las elecciones anticipadas del pasado 10 de marzo, en las que no logró sin embargo la mayoría suficiente para controlar el Parlamento. El PS cumplió con su compromiso y facilitó la investidura del ejecutivo del PSD, que depende ahora de apoyos puntuales con otras fuerzas parlamentarias y rechaza formar una coalición con el partido ultraderechista Basta.