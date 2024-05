El contingente de EEUU en Lituania permanecerá en el país de forma indefinida

El ministro de Defensa de Lituania, Laurynas Kasciunas, ha anunciado este jueves que el contingente de Estados Unidos desplegado en el país permanecerá en territorio lituano de forma indefinida y no hasta finales de 2025, como estaba previsto en un inicio. Kasciunas, que se encuentra de visita en Estados Unidos, ha indicado que ha recibido una "confirmación firme y clara" por parte del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense y el Pentágono y que, por ende, la presencia estadounidense en Lituania "no sufrirá cambios". En este sentido, ha expresado que Washington "valora las condiciones en que se encuentran los militares desplegados" en el país, así como las "labores de entrenamiento", que les permite "adecuar sus capacidades para ante cualquier tipo de escenario", según informaciones de emisora lituana LRT. "Durante los encuentros que he mantenido con altos cargos del Gobierno estadounidense he dejado claro que la presencia de estas tropas es necesaria y que, junto a la OTAN y las fuerzas lituanas, esto es precisamente necesario para disuadir a Rusia de forma fiable", ha aseverado. En octubre de 2022, las autoridades estadounidenses anunciaron un plan de rotación de tropas en los países bálticos, que implicaba el despliegue de un contingente en Lituania hasta 2025.