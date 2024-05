(Crónica) El tenista español Carlos Alcaraz cede su reinado en Madrid contra el ruso Rublev

El tenista español Carlos Alcaraz perdió (4-6, 6-3, 6-2) este miércoles contra el ruso Andrey Rublev y quedó eliminado del Mutua Madrid Open en la ronda de cuartos de final, frenazo a la racha de 14 victorias seguidas del vigente doble campeón en la Caja Mágica. Después de perder al rey de la tierra, Rafa Nadal, la noche anterior, la Manolo Santana, con el techo cerrado de nuevo, y la opción española en el cuarto Masters 1000 de la temporada sufrieron el golpe definitivo. Alcaraz cedió ante un Rublev muy potente en sus golpes y con su saque, capaz de controlar su habitual pasada de revoluciones para tumbar al defensor del título. El murciano llegó a Madrid con las dudas físicas de su antebrazo, tras una inactividad que venía desde Miami. Después de tres triunfos estos días en la Caja Mágica, sobre todo el del martes en la reedición de la última final contra el alemán Jan-Lennard Struff, Alcaraz había puesto el punto de mira en el título, pero Rublev fue un muro de cemento pese a empezar por debajo. Dentro de lo apretado del encuentro, el español aprovechó un bajón del ruso con su saque para romper en el quinto juego del primer set. Como había deseado en la previa, Alcaraz aprovechó su oportunidad cuando se presentó y firmó una primera manga correcta, ganando el duelo de intensidad y peloteos desde el fondo de pista. Con todo, Rublev fue capaz de encajar el golpe y subir el nivel en el segundo set, un paso más que no tuvo el español, falto de frescura y pasando a perdonar esas opciones escasas. A pesar de aferrarse en el sexto juego, pero sin convertir las bolas de 'break' del séptimo, el murciano no evitó el desempate. La historia se repitió en el tercer acto, con un Rublev mucho más contundente para tomar ventaja temprana y dejar claras sus intenciones. El repertorio del número ocho del mundo ya parecía evidente que no iba a disminuir, ganando su saque con autoridad y sumando otro 'break' para el 5-1. No tuvo respuesta ni física ni en su juego un Alcaraz que vio frenado su idilio con Madrid tras 14 victorias seguidas, así como el intento de recuperar su mejor versión, mientras puede caer el 'Top 3' del mundo. El murciano, campeón este año en Indian Wells, tiene ahora Roma y Roland Garros para comprobar que ha superado las dudas físicas, los contratiempos que le quitan también regularidad, y puede volver a estar peleando por los títulos sacando como positivo el rodaje. Rublev, que había ganado un partido desde febrero hasta llegar a Madrid, logra su mejor actuación en la Caja Mágica. El rival del ruso en semifinales será el estadounidense Taylor Fritz, quien eliminó en el último partido de la jornada al argentino Francisco Cerúndolo (6-1, 3-6, 6-3). Fritz tuvo la vía rápida en su mano pero no convirtió las opciones de 'break' del segundo set. El argentino soltó su juego y llevó la voz cantante incluso en el inicio del tercero. Sin embargo, el yanqui se coló en 'semis' con la única bola de 'break' en la manga y cerrando sin dudar. En cuanto a la representación española, quedan las parejas de dobles de Sara Sorribes y Cristina Bucsa, que buscarán el pase a la final, y Marcel Granollers junto al argentino Horacio Zeballos. La pareja masculina, segunda cabeza de serie, venció este miércoles a los belgas Sander Gille y Joran Vliegen por 6-7(3), 7-5 y 12-10, revancha de la derrota en semifinales de Montecarlo. Granollers y Zeballos lograron una gran remontada para reforzar su intento de ganar el primer título de 2024 tras jugar las finales de Auckland, Buenos Aires y Indian Wells. El español y el argentino se medirán en cuartos con el monegasco Hugo Nys y el polaco Jan Zielinski, séptimos favoritos de un dobles madrileño donde la ATP inició innovaciones en su formato para hacerlo más atractivo. Además, la jornada de este miércoles sirvió para cerrar el cuadro de semifinales del torneo WTA, con el duelo que enfrentará a la vigente campeona Aryna Sabalenka contra la kazaja Elena Rybakina. La bielorrusa dejó fuera a la joven rusa Mirra Andreeva por segundo año seguido en la capital española con un 6-1, 6-4. Sabalenka, que busca el récord de tres títulos en Madrid de Petra Kvitova, tendrá un noveno encuentro con Rybakina, el primero en tierra. La kazaja firmó una épica remontada a su compatriota Yulia Putintseva por 4-6, 7-6(4), 7-5. La reciente campeona en Stuttgart remontó ya en el segundo set y tiró de magia también para salvar dos bolas de partido en el tercero. Rybakina demostró que sigue siendo la tenista más en forma de la temporada con 30 victorias. La otra semifinal es la que sellaron el martes la polaca y número uno del mundo, Iga Swiatek, y la estadounidense Madison Keys.