Crónica del Olympiacos - Barça, 92-58

El Barça cayó con claridad (92-58) contra el Olympiacos este jueves en el cuarto partido de su 'playoff' de la Euroliga, fallando a la opción de sellar su pase a la 'Final Four' para encomendarse al Palau y al favoritismo local según la historia. Nunca nadie ha ganado un quinto partido de visitante y los de Roger Grimau tendrán su baza la próxima semana en casa. Sin embargo, el equipo azulgrana dejó escapar la opción de no dar más emoción ni vida a un Olympiacos que intimidó en su manera de poner este 2-2. Los griegos marcaron el ritmo desde el segundo cuarto (32-14) y no levantaron el pie hasta una renta de 25 puntos en el tercero (72-47). El Estadio de la Paz y la Amistad vivió incluso tranquilo el desenlace, tiró la toalla el Barça, muy lejos de la polémica y el triunfo sufrido de los de Grimau el martes en la prórroga. Los locales se la jugaban y respondieron, de primeras con Moustapha Fall bajo el aro. El pívot mantuvo a su equipo en un mejor arranque del Barça y el cuarto terminó siendo griego también con Shaquielle McKissic. Al equipo culé le falló pronto la puntería, primero desde el tiro libre, y sin duda necesitaba puntos. El Barça se cayó fácil del intercambio y el Olympiacos se vino arriba, junto a su afición, para enganchar un cuarto demoledor. Un triple de Larentzakis con antideportiva, McKissic, mucha diferencia en el rebote, los griegos iban dejando atrás a su rival. Jabari Parker, con 10 puntos, fue lo mejor azulgrana al descanso. El paso por vestuarios no revitalizó la fe de un Barça que dudó de sus opciones y fue aniquilado. La fuerza de Williams-Goss sobre el parqué y la racha de Papanikolaou rompieron el encuentro en el tercer cuarto, y Grimau sentó a sus titulares pensando en el quinto partido mientras el Olympiacos agrandaba su renta. La paliza, parecida a la que sufrió el domingo en Liga Endesa contra el MoraBanc Andorra, da mucha fe a los griegos y obliga al Barça a no sólo encomendarse a la historia y a el Palau. Satoransky, Laprovittola, Kalinic, Parker, Willy Hernangómez, Vesely o cualquiera que vista de azulgrana, tendrá que dar un paso al frente para citarse con el Real Madrid en las semifinales de Berlín y acceder a su cuarta 'Final Four' seguida. FICHA TÉCNICA: --RESULTADO: OLYMPIACOS, 92 - BARÇA, 58. (53-37, al descanso). --EQUIPOS. OLYMPIACOS: Canaan (11), Walkup (-), Papanikolaou (9), Peters (4) y Fall (12) --quinteto inicial--; Williams-Goss (11), Larentzakis (4), Petrusev (10), Mitrou-Long (2), Milutinov (8) y McKissic (21). BARÇA: Rubio (3), Laprovittola (5), Kalinic (2), Parker (10) y Vesely (9) --quinteto inicial--; Satoransky (6), Da Silva (4), Brizuela (3), Hernangómez (5), Abrines (3), Nnaji (6) y Jokubaitis (2). --PARCIALES: 21-23, 32-14, 19-10, 20-11. --ÁRBITROS: Radovic, Pukl y Hordov. --PABELLÓN: Estadio de la Paz y la Amistad.