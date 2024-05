Claudia Rodríguez, viuda de Manolo Santana, reaparece en el Mutua Madrid Open de tenis

Pensar en tenis es sinónimo, además de Rafa Nadal, del inolvidable Manolo Santana, la primera gran estrella de este deporte que tantas alegrías nos ha dado a lo largo del tiempo. Y precisamente su viuda, Claudia Rodríguez, no ha querido faltar a su cita con el Mutua Madrid Open tras un año de ausencia en el torneo. Acompañada de su hijo, Claudia ha llegado a la Caja Mágica con semblante serio y luciendo uno de los complementos de moda, las gafas de sol con montura en forma de corazón. Claudia Rodríguez no ha querido perderse el partido de cuartos que ha enfrentado, en el estadio Manolo Santana, a Medvedev contra Lehecka. Un encuentro sin mucho recorrido ya que el ruso se ha retirado tras perder el primer set, argumentando tener molestias en uno de sus aductores. Esta baja se ha sumado al adiós de Rafa Nadal y de Carlos Alcaraz en el torneo madrileño, precisamente en el Día de la Comunidad. La viuda de Manolo Santana ha presenciado el partido con la discreción que le caracteriza y en una grada a escasos metros donde se encontraban los diferentes rostros conocidos que han asistido al Open de tenis en esta jornada festiva en la que el mundo del deporte, la música y la interpretación han tenido representantes. Allí ha estado Arturo Valls, fan acérrimo de esta modalidad deportiva que no ha faltado casi ningún día en esta edición del Open de Madrid. Junto a él, otros compañeros de profesión como Carlos Latre, que ha disfrutado del partido junto a las dos mujeres de su vida, su esposa y su hija. Iker Casillas también ha pasado por el Estadio Manolo Santana y lo ha hecho sólo 24 horas después del quinto aniversario del infarto de miocardio que sufrió durante su etapa como jugador del Oporto. Un antes y un después para el mítico capitán madridista que se vio obligado a retirarse del fútbol en activo y pasar a un segundo plano.