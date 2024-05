Carla Bruni, llamada a declarar por la presunta manipulación de testigos que implica a Sarkozy

La modelo y cantante Carla Bruni ha sido citada este jueves a declarar como imputada por las investigaciones abiertas en relación a una trama de manipulación de testigos por la que ya había sido señalado su marido, el expresidente francés Nicolas Sarkozy, y que entronca con una causa más amplia relativa a la presunta entrega de fondos libios para la campaña electoral del dirigente conservador. Los investigadores examinan el repentino cambio de declaración del empresario Ziad Takieddine que, tras identificarse en un inicio como intermediario de la entrega de 5 millones de euros del régimen de Muamar Gadafi a la campaña de Sarkozy, terminó retractándose. En octubre de 2023, los investigadores ya consideraron que había indicios para imputar al antiguo presidente por encubrimiento de una manipulación de testigos y conspiración para obstruir a la justicia, ya que aunque no hubiese sido el artífice de las supuestas presiones sí pudo haber dado su consentimiento para que éstas tuviesen lugar. Ahora, los focos se ponen sobre su esposa, llamada a declarar en la Oficina Central de la Lucha contra la Corrupción y las Infracciones Financieras y Fiscales este jueves por la mañana, según han revelado varios medios de comunicación, entre ellos Franceinfo o BFM TV. No es la primera vez que comparece, pero en este caso ya no lo hace como testigo. En enero, un tribunal de Francia ratificó la condena a un año de cárcel contra Sarkozy por financiación ilegal de su campaña electoral a la Presidencia en 2012, mientras que en mayo de 2023 se confirmó también en apelación otra condena a tres años de en un caso de corrupción y tráfico de influencias.