Borrell transmite a Amirabdolahian la necesidad de que Irán "siga trabajando" en la no proliferación nuclear

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha hablado este miércoles por teléfono con el ministro de Exteriores de Irán, Hosein Amirabdolahian, para transmitirle la necesidad de que la República Islámica "siga trabajando" en materia de no proliferación nuclear después de que el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) mostrase dudas sobre las informaciones transmitidas por Teherán al respecto. "He hablado con Amirabdolahian para enfatizar nuevamente la importancia de la moderación y la desescalada en la región. Es necesario seguir trabajando también en la no proliferación nuclear", ha publicado Borrell en su cuenta de la red social X. Asimismo, ha explicado a su homólogo iraní las sanciones de la UE impuestas contra el programa de drones y misiles del país, y ha mencionado el caso de varios ciudadanos europeos detenidos "arbitrariamente" en Irán. Amirabolahian, por su parte, ha resaltado los esfuerzos de Teherán a la hora de conseguir que se levanten las sanciones, y ha apuntado a la próxima visita del director del OIEA, Rafael Grossi, para continuar y "actualizar" las conversaciones sobre asuntos nucleares. El jefe de la diplomacia iraní ha asegurado que la cooperación entre Irán y el organismo se encuentran en el "camino correcto" y que se encuentran "felices" por la visita de Grossi, según recoge la agencia de noticias iraní IRNA. En una entrevista concedida a la cadena estadounidense CNN, Grossi reveló que el OIEA tiene todavía algunas dudas razonables sobre la información que las autoridades iraníes han facilitado hasta el momento al organismo, en medio de las preocupaciones expresadas por el organismo respecto por la aceleración de la producción de uranio enriquecido por parte de Irán. Irán ha anunciado la ruptura de sus compromisos sobre varios de los puntos del acuerdo nuclear de 2015 después de que Estados Unidos se saliera del pacto de forma unilateral en 2018, si bien ha defendido que estos pasos pueden revertirse si Washington retira sus sanciones y vuelve a aplicar las cláusulas del histórico acuerdo.