Alberto Closas prefiere quedarse al margen respecto a la polémica de Silvia Tortosa

Un mes después del fallecimiento de Silvia Tortosa a los 77 años tras una metástasis galopante de la que todavía no está claro si fue consciente en sus últimos momentos, la actriz sigue de plena actualidad. A pesar de que la discreción marcó su vida privada siendo una de las artistas más populares de nuestro país, en las últimas semanas no se ha dejado de hablar sobre su separación de Carlos Cánovas y sobre si su exmarido estaría presente en su millonario testamento. Ahora ya sabemos que no. El legado, según ha contado José Manuel Parada, se ha dividido en cuatro partes y estaría valorado en unos 5 o 6 millones de euros. La primera de ellas, de alrededor de 50.000 euros, iría a la congregación religiosa de las Hermanitas de los Pobres, a las que la artista ayudó en muchísimas ocasiones. La segunda, sus bienes inmobiliarios en Norteamérica, en Baltimore y Miami, serían para sus ex familias políticas, con las que seguía teniendo una buena relación y a las que visitaba siempre que viajaba al país. La tercera parte iría para su gran amiga en las últimas décadas y quien estuvo a su lado hasta su último suspiro, Ana Congost, albacea además de su testamento, y que al ser preguntada por esta cuestión ha reconocido que Silvia quería mucho a sus nietos, dejando entrever que sí está incluida en su herencia. Y la última beneficiaria sería otra íntima amiga, Ana Umbral, hermana del cantante Pepe Umbral. En este contexto, este miércoles 1 de mayo pudimos hablar con Alberto Closas en la plaza de toros Las Ventas de Madrid sobre la que fue su compañera de profesión... pero lo cierto es que prefirió ser discreto en cuanto al recuerdo de Tortosa. "A mí esas cosas me importante bastante poco, las parejas son entre dos, ellos sabrán. Yo recuerdo a Silvia Tortosa como era, preciosa, estupenda, una buena actriz, a mí el resto me da exactamente igual" nos confesaba el actor. De esta manera, Alberto deja claro que forma parte de ese grupo de profesionales que han querido quedarse al margen de las polémicas que han rodeado la vida de la actriz desde su muerte y no ha querido opinar sobre la infidelidad a la que tuvo que hacer frente los últimos meses de su vida.