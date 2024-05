Al menos diez muertos en el "mayor desastre" del estado Rio Frande do Sul (Brasil) tras el paso de una tormenta

Al menos diez personas han muerto y 21 han desparecido este miércoles tras el paso de una tormenta que ha sido calificada como "el mayor desastre" del estado brasileño Rio Grande do Sul, en el sur del país, tras el paso de una tormenta que ha dejado intensas lluvias. "Estamos pasando por lo que será la mayor catástrofe en nuestro estado. Es un momento muy crítico, absolutamente fuera de lo común", ha declarado el gobernador estatal, Eduardo Leite, quien ha asegurado que la cifra de fallecidos aumentará, según el diario brasileño 'O Globo'. El gobernador ha conversado con teléfono con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para pedir la máxima ayuda posible tanto de forma financiera como a través de las Fuerza Armadas. Tras la llamada, Leite ha asegurado que no habrá un límite presupuestario para las labores de rescate y seguridad y que el Ejército enviará a 335 militares como forma de apoyo. Además, se espera que el propio Lula se desplace al territorio durante la jornada del jueves. "La situación en estos municipios es de guerra, con carreteras destruidas y deslizamientos de tierra", ha añadido Leite, que ha agradecido el apoyo de otros estados como Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Sao Paulo y Espírito Santo. Las autoridades han contabilizado 114 municipios afectados, en los que ya hay afectados más de 19.000 personas, y han realizado más de 900 rescates. Las tormentas han dejado a más de 3.000 personas sin hogar y otras 1.000 ya se encuentran en albergues; al menos 66 carreteras han sufrido cierres totales, y otras once de forma parcial.