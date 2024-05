Vinícius: "Toca hacer una noche mágica en casa"

El delantero del Real Madrid Vinícius Jr. ha asegurado que toca "hacer una noche mágica" en el Santiago Bernabéu en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones después del empate ante el Bayern de Múnich en el Allianz Arena (2-2), y ha afirmado que lucharán para "llevar al Madrid a donde se merece, que es a la final". "Nosotros siempre queremos ganar, pero sabemos que esta competición es así. Tú no puedes regalar los balones, si no los dos equipos tienen mucha calidad y van a marcar las ocasiones que tienen. Tenemos que seguir con la cabeza tranquila, descansar hasta la próxima semana. Vamos a dar todo para salir del Bernabéu clasificados para Londres", señaló en declaraciones a Movistar+ tras el encuentro. Además, valoró el pase de Toni Kroos en su primer tanto de la noche. "Toni siempre hace las cosas muy fáciles y me ha regalado un gol. Estoy muy contento con el trabajo defensivo del equipo. Sí tenemos que mejorar, pero si seguimos así, podemos ganar en casa", dijo. "Entrenamos mucho juntos. Ya conozco muy bien a Toni y él a mí. Y me alegro muchísimo de poder marcar dos goles. Y ahora toca hacer una noche mágica en casa", subrayó. Por último, el atacante brasileño destacó la importancia de no haber perdido este martes. "En esta competición es importante no perder, y estamos aquí porque no hemos perdido todavía. Tenemos que seguir para hacer grandes cosas y llevar al Madrid a donde se merece, que es a la final", finalizó.