Tamara Gorro y Ezequiel Garay, escapada en familia más unidos que nunca: "Siempre que se pueda, así se hará"

Como ya es costumbre, Tamara Gorro aprovecha siempre que puede para hacer una escapada a su isla favorita, Ibiza, en la que decidió comprarse una casa y convertirla en su segundo hogar. Aprovechando que sus hijos no tienen colegio estos días, la colaboradora ha puesto rumbo a las Baleares este mismo martes, aunque algo que nos ha sorprendido es la presencia de Ezequiel Garay. A pesar de que ya han anunciado dos veces su separación, parece que la pareja sigue más unida que nunca. Hace tan solo un mes, la influencer se despedía de su 'yayo' y desde entonces ha compartido en redes sociales su proceso de superación y cómo ha afrontado el duelo estas últimas semanas, y finalmente ya puede decir que está bien: "Estoy gestionando todo el duelo bien, mis más, mis menos, pero como tenemos todo, no es nada especial, quiero decir, nada diferente, pero estoy gestionando bastante bien". Una tristeza que gracias al apoyo de su círculo cercano se hace más amena, tal y como ella misma ha confesado al equipo de Europa Press: "De todo el mundo, pero principalmente con el mío, que es el más importante, es el más importante. El apoyo de uno mismo es el que prioriza todo el bienestar, no depender de tu familia, tus amigos, porque ahí es cuando luego nos llevamos un chasco, no en que no te apoyen, sino que a lo mejor no te dan lo que tú necesitas, y eso solamente lo sabe uno mismo". Aunque sin duda, algo que también valora en estos momentos tan complicados es el apoyo de Ezequiel: "Sí, yo tengo mis amigos, tengo a mis hijos, tengo a Ezequiel, tengo a mi yaya, tengo a mi madre, tengo familia, tengo amigos y es que... ¿Qué más puedo pedir? Tengo salud". Demostrando una vez más lo unidos que están por sus hijos, la colaboradora confiesa que "siempre que se pueda, así se hará" y seguirá contando con el padre de sus hijos en sus escapadas familiares.