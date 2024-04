Rodrygo: "Kroos tiene una clase que a mí me encanta ver"

El futbolista brasileño Rodrygo Goes, delantero del Real Madrid, ha destacado la "maestría" y la "clase" de su compañero Toni Kroos, y que a él le "encanta ver" asistencias como la de este martes en el primer gol madridista en Múnich, durante el empate (2-2) contra el FC Bayern en la ida de las semifinales de la Champions League. En declaraciones a Movistar Plus+, Rodrygo abogó por que Kroos alargue su estancia en el club blanco. "Siempre se lo decimos a él", admitió. "Para seguir jugando no solo uno, sino muchos años más. Da igual la edad, siempre está con maestría, tiene una clase que a mí me encanta ver. A mí me encanta jugar con él y espero que siga", dijo. En este contexto, el atacante brasileño analizó el partido en el Allianz Arena. "Siempre pensamos así: si no podemos ganar, no queremos perder. Y creo que un empate hoy ha sido perfecto, con todo lo que ha pasado en el partido. Hemos empezado bien, luego encajamos dos goles y luego empatar al final. Bueno, está bien, ahora todo por jugar en nuestra casa, está todo abierto y a ver qué pasa", indicó al respecto. "Estos son los partidos de Champions, estamos acostumbrados, siempre va a ser así. En esos momentos donde piensan que estás muerto, creo que es donde puedes tener más peligro, y fue lo que pasó. En una parte del partido que no estábamos muy bien, luego empatamos. Es así, funciona siempre", subrayó Rodrygo, que forzó el penalti del 2-2 definitivo. Antes, había visto de cerca el magnífico pase de Kroos a Vinícius para fabricar el 0-1 en el minuto 24. "Estábamos jugando mucho por la derecha, y luego él dijo: 'Ey, jugamos un poco por la izquierda también'. Fue eso. Pero qué pase, increíble", elogió al centrocampista alemán. "La verdad es que jugando yo por la izquierda y Vini por dentro, estamos muy bien porque vamos cambiando siempre y estamos acostumbrados a hacer estos cambios. Creo que viene bien para el equipo y espero que el míster siga con esto, porque está saliendo bien", añadió Rodrygo. "Ahora en el Bernabéu, como he dicho, está todo abierto. Pero jugamos en nuestra casa, jugamos con nuestra gente y con toda esta fuerza a ver lo que pasa. Estamos ansiosos ya", concluyó desde la zona mixta del Allianz Arena.