Pepe Rodríguez asegura que la última polémica de Jordi Cruz no es importante

Aunque en algunas ocasiones han trascendido las salidas en secreto que han hecho los reyes, Don Felipe y Doña Letizia, lo cierto es que no son mucho de ir a restaurantes reconocidos en la capital. Es por este motivo por el que Pepe Rodríguez les ha enviado un mensaje a través de nuestras cámaras. "Le falta salir un poquito más a restaurantes" comentaba el chef cuando le preguntábamos por la figura del rey y, sin pensarlo, les lanzaba una invitación para sorprenderles con un menú: "Están invitados a casa cuando quieran". Por otro lado, Pepe ha querido quitar importancia a la última polémica de 'MasterChef Celebrity' con Jordi Cruz y una concursante: "No ha pasado nada, que las redes sociales son terribles y la gente magnifica en exceso las cosas, de verdad". Además, el chef utilizaba nuestros micrófonos para dejar claro que, en ningún caso, pretenden sembrar el mal rollo en el programa: "¿Tú crees que un programa de televisión, nosotros, los concursantes, estamos aquí para dañarnos? No se nos ocurriría". El cocinero se ha estrenado como actor de doblaje en la nueva película de 'Garfield', y nos contaba cómo ha sido la experiencia: "Os cuento una anécdota porque hice dos personajes y me dicen 'mira, vamos a empezar por el fácil'. Oye, el fácil era horroroso, no me salía nada, no sé si eran los nervios o qué. Y luego me dicen 'bueno, vamos a hacer el difícil' y el difícil me pareció tan sencillo, o sea, está el mundo al revés, y con ese me quedé". Además valoraba este nuevo oficio asegurando "¡qué importante es ser actor de doblaje! me parece una profesión, no es cualquier cosa. No se me ocurriría usurpar ese sitio, pero si me llamasen otra vez iría, por supuesto".